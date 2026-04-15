Вратарь 'Барселоны' шипами бутс разрезал лицо сопернику в матче Лиги чемпионов. Видео

Полузащитник "Барселоны" Фермин Лопес получил рассечение лица после столкновения с вратарем "Атлетико" Хуаном Муссо в матче Лиги чемпионов. Инцидент произошел в первом тайме ответной встречи 1/4 финала, несмотря на травму игрок смог продолжить игру.

На 25-й минуте Лопес бил по воротам головой с близкого расстояния, Муссо отразил мяч, после чего по инерции попал шипами бутсы в лицо соперника.

После этого 22-летний хавбек несколько минут приходил в себя, заливая газон кровью от сильного кровотечения.

Медики оказали помощь прямо на поле, спустя несколько минут игра была возобновлена.

На момент эпизода табло на стадионе "Сивитас Метрополитано" в Мадриде показывало 2:1 в пользу каталонского клуба. До конца встречи счет не изменился. В первой игре "Атлетико" обыграл "Барселону" со счетом 2:0.

