"Динамо" – "Бавария": онлайн видео голов Лиги чемпионов
Киевское "Динамо" в эти минуты проводит свой поединок 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча против мюнхенской "Баварии" играется на столичном НСК "Олимпийском".
OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Бавария и предлагает посмотреть онлайн видео голов.
На 14-й минуте Роберт Левандовский невероятным ударом в падении через себя не оставил шансов Бущану.
"Динамо" Украина – "Бавария" Германия 1:2 (второй тайм)
Гол: 0:1 – 14 Левандовски.
0:2 – 42 Коман.
1:2 – 70 Гармаш.
Динамо – Бущан, Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, де Пена, Цыганков, Шапаренко, Шкурин.
Бавария – Нойер, Павар, Эрнандес, Ньянзу, Дэвис, Горетцка, Толиссо, Мюллер, Левандовски, Коман, Сане.
Предупреждение: Шапаренко (32).
Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущая встреча между этими командами во 2-м туре завершилась со счетом 0:5, что стало антирекордом для киевлян.
В прошлом туре вице-чемпионы Украины минимально уступили "Барселоне.