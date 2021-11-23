"Динамо" – "Бавария": онлайн видео голов Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в эти минуты проводит свой поединок 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча против мюнхенской "Баварии" играется на столичном НСК "Олимпийском".

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Динамо – Бавария и предлагает посмотреть онлайн видео голов.

На 14-й минуте Роберт Левандовский невероятным ударом в падении через себя не оставил шансов Бущану.

"Динамо" Украина – "Бавария" Германия 1:2 (второй тайм)

Гол: 0:1 – 14 Левандовски.

0:2 – 42 Коман.

1:2 – 70 Гармаш.

Динамо – Бущан, Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, де Пена, Цыганков, Шапаренко, Шкурин.

Видео дня

Бавария – Нойер, Павар, Эрнандес, Ньянзу, Дэвис, Горетцка, Толиссо, Мюллер, Левандовски, Коман, Сане.

Предупреждение: Шапаренко (32).

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущая встреча между этими командами во 2-м туре завершилась со счетом 0:5, что стало антирекордом для киевлян.

В прошлом туре вице-чемпионы Украины минимально уступили "Барселоне.