Луческу сказал, что просил у игроков "Динамо" перед матчем с "Баварией" в Лиге чемпионов

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу, комментируя поединок 5-го тура Лиги чемпионов с "Баварией", признался, что первый гол его клуба в турнире мог прийти и раньше: в играх с "Барселоной" и "Бенфикой". Только игра в Мюнхене была полностью проиграна.

Луческу, сожалеет, что этот гол не случился раньше.

"В киевском матче с "Баварией" я просил своих ребят сыграть с такой самооотдачей и такой уверенностью, чтобы они могли уйти с поля с высокоподнятой головой. Этот гол был важен, но мы к этому стремились и могли забить и в предыдущих встречах", – заявил румын на пресс-конференции.

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Отвечая на вопрос про снег, Мирча Михайлович заявил, что погода никому не мешала.

"Я не думаю, что это поле кому то мешало. Мы профессионалы, должны играть в любую погоду. Этот соперник многое время доминирует в чемпионате Германии,. Они имеют много высококлассных игроков. Вы видели, как забил Левандовски. Не думаю, что поле кому-то мешало.", – сказал Луческу.

Мистер назвал рост игроков большим плюсом для "Динамо".

"Футболисты стали более увереннее действовать. Более смелей. Почувствовали, что свой талант и работоспособность могут направить на игру команды. Прогресс виден. В той же играх с "Бенфикой" и "Барселоной" мы играли на равных", – подытожил Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок на НСК "Олимпийский" между "Динамо" и "Баварией" завершился со счетом 1:2.

Единственный гол в составе чемпиона Украины забил Денис Гармаш.