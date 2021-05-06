Когда и где смотреть финал Лиги чемпионов-2021: расписание трансляций

Накануне в матче лондонского "Челси" и мадридского "Реала" определились финалисты нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

КТО СЫГРАЕТ В ФИНАЛЕ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ-2021

Сильнейшими в противостоянии англичан и испанцев оказались футболисты "Челси", которые добыли домашнюю победу 2:0 после выездных 1:1. Теперь они оспорят престижнейший трофей в поединке против земляков из "Манчестер Сити", которые в свою очередь выбил из турнира французский ПСЖ.

КОГДА ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ-2021: ДАТА И ВРЕМЯ

Встреча двух представителей Премьер-лиги состоится в субботу, 29 мая, на Олимпийском стадионе в Стамбуле. Время начала – 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ-2021: РАСПИСАНИЕ ТРАНСЛЯЦИЙ

Увидеть поединок можно будет на телеканале "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Кроме того, возможность следить за игрой предоставит видеосервис Megogo.

Также трансляцию из Турции проведет российский вещатель "Матч ТВ".

Отметим, что для "Сити" от будет первый финал Лиги чемпионов в истории. "Челси" же в решающих матчах турнира игра дважды. В 2008 году в Москве "аристократы" в серии пенальти уступили "Манчестер Юнайтед". А через четыре года они аналогичным образом сенсационно одолели мюнхенскую "Баварию".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко вызвал восторг у фанатов команды своей игрой в полуфинале Лиги чемпионов с ПСЖ.