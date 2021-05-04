Зинченко помог "Манчестер Сити" добыть историческую победу в Лиге чемпионов

Английский "Манчестер Сити" в ответном полуфинале Лиги чемпионов обыграл французский ПСЖ и впервые в истории вышел в финал турнира. Встреча 1/2 финала на "Этихаде" завершилась со счетом 2:0.

Украинский защитник "МанСити" Александр Зинченко вышел в стартовом составе и уже в дебюте стал основным действующим лицом.

На 7-й минуте мяч попал в плечо игрока сборной Украины после низкой подачи на линию вратарской, и Куйперс назначил пенальти. После просмотра ВАР нидерландский арбитр поменял решение, отменив одиннадцатиметровый.

Разочарованный ПСЖ потерял концентрацию и спустя 4 минуты пропустил гол. "Горожане" провели великолепную атаку, важным звеном в которой стал все тот же Зинченко.

Эдерсон выбил мяч вперед, через все поле точно сыграв на Александра. Украинец избежал офсайда, пробежал полполя и выкатил мяч в центр. Де Брюйне забить не смог, но Марез свой шанс не упустил 1:0.

Оставшееся время первого тайма "Манчестер Сити владел абсолютной инициативой, не дав сопернику ни одного шанса.

После перерыва подопечные Гвардиолы стали играть вторым номером и на 63-й минуте подловили соперника на контратаке. Фодена выдал великолепный прострел на Мареза и тот внес мяч в пустой угол ворот - 2:0.

На 69-й минуте парижане остались в меньшинстве. Анхель ди Мария ударил Фернандиньо шипами в голень, увидев сразу перед собой красную карточку.

Несмотря на снежную холодную погоду, ситуация на поле заметно накалилась и в одном из эпизоде Зинченко поддался на провокацию Паредеса, получив "горчичник".

"Манчестер Сити" Англия – ПСЖ Франция 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 11 Марез, 2:0 – 63 Марез.

Манчестер Сити – Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Стоунз, Зинченко, де Брюйне (Габриэл Жезус, 82), Гюндоган, Фоден (Агуэро, 85), Фернандиньо, Марез, Бернарду Силва (Стерлинг, 82).

ПСЖ – Навас, Флоренци (Дагба, 75), Кимпембе, Диалло (Баккер, 82), Маркиньос, Ди Мария, Эррера (Дракслер, 62), Паредес (Данилу Перейра, 75), Верратти, Икарди (Кин, 62), Неймар.

Предупреждения: Эррера (22), Зинченко (71), Верратти (71), де Брюйне (74), Кимпембе (87), Данилу Перейра (89).

Удаление: Ди Мария (69).

Отметим, что "Манчестер Сити" в течение всего сезона Лиги чемпионов ни разу не проиграл. Единственной командой, которая отобрала очки у англичан, стала "Порту". Встреча 5-го тура группового этапа завершилась со счетом 0:0.