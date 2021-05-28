Во сколько финал Лиги чемпионов-2021: все трансляции и время начала

Английские "Манчестер Сити" и "Челси" сойдутся в битве за кубок победителя Лиги чемпионов сезона 2020/2021.

Матч состоится в субботу, 29 мая, на стадионе "Драгау" в португальском Порту, хотя изначально поединок был запланирован на Олимпийской арене в Стамбуле. Однако из-за вспышки коронавируса крупнейший город Турции во второй год подряд лишился решающего матча Лиги чемпионов.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов-2021 Манчестер Сити – Челси.

ВО СКОЛЬКО ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому, минскому и московскому времени. В Казахстане показ игры стартует в 01:00 воскресенья, 30 мая.

ТРАНСЛЯЦИЯ ФИНАЛА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

В Украине противостояние "Манчестер Сити" и "Челси" в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". Показ матча будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов. Кроме того, возможность следить за встречей предоставит видеосервис Megogo.

В России права на трансляцию встречи приобрели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1". Здесь зрители также смогут ознакомиться с мнением аналитиков.

В Беларуси футбольные болельщики смогут увидеть английское дерби на каналах "Беларусь 1" и "Беларусь 5. Интернет".

В Казахстане поединок "Манчестер Сити" – "Челси" увидят зрители телеканала "Казспорт"/"QAZSPORT".

Отметим, что для "Сити" этот финал Лиги чемпионов станет первым в истории, а вот их соперники уже играли в решающих матчах турнира.

В 2018 году "Челси" в драматичной серии пенальти уступили в Москве "Манчестер Юнайтед". А через четыре года в Мюнхене "аристократы" сотворили сенсацию, одолев также в серии 11-метровых "Баварию".

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА рассматривает возможность изменить формат плей-офф Лиги чемпионов. Кроме того, Европейский футбольный союз назвал сумму, которую заработает киевское "Динамо" в будущем розыгрыше ЛЧ.