"Манчестер Сити" – "Челси": онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов-2021

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
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Манчестер Сити Челси

Английские "Манчестер Сити" и "Челси" в субботу, 29 мая, разыграют главный трофей европейского клубного футбола. Команды встретятся в финале Лиги чемпионов, чтобы определить победителя турнира и обладателя престижного трофея.

Поединок примет стадион "Драгау" в Порту, хотя изначально его должна была принимать арена в Стамбуле. Однако из-за ситуации с коронавирусом в стране крупнейший город Турции второй год подряд лишился права принимать главный поединок сезона.

Стадион "Драгау" примет финал ЛЧ.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити – Челси. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ-2021

Увидеть противостояние в Украине можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия. Кроме того, возможность следить за игрой предоставит видеосервис Megogo.

Трофей Лиги чемпионов.

В России эфир из Португалии проведут вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1". Провести трансляцию на Беларуси запланировали местные телеканалы "Беларусь 1" и "Беларуси 5. Интернет". В Казахстане матч увидят зрителе QazSport.

ПРОГНОЗ НА ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ-2021

Фаворитом игры считается "Манчестер Сити". Ставки на победу команды Александра Зинченко в основное время принимаются с коэффициентом 1,91. Ничья оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех "Челси" достигают уровня 4,40.

"Челси" и "Манчестер Сити" встречались 168 раз.

При этом аналитики уверены в том, что игра не будет результативной. На то, что команды забьют не более трех мячей, можно поставить с котировкой 1,60.

СУДЬИ НА ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ-2021

Обслуживать решающий матч турнира доверили бригаде арбитров из Испании, которую возглавляет Антонио Матеу Лаос. Ему будут помогать лайсмены Пау Себриан и Роберто дель Паломар. Роль четвертого рефери исполнит Карлос дель Серро.

Также на финале будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Алехандро Эрнандес.

Футболисты "Манчестер Сити" в Порту.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Хосеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити":

– За короткий срок мы много раз выиграли Премьер-лигу и сейчас наконец-то сделали следующий шаг в Европе. Надеюсь, в финале мы не будем дрожать, и у нас есть все основания надеяться на хороший результат. Не думаю, что сейчас мы намного, намного лучше, чем в прошлом сезоне, когда нам не удалось выйти в финал. Может быть, сейчас было больше желания, потому что мы думали: "Хорошо, давайте попробуем еще раз, еще и еще". И в конце концов монетка упала нужной стороной.

Томас Тухель и Пеп Гвардиола.

Томас Тухель, главный тренер "Челси":

– Мы дважды их обыграли с тех пор как я у руля "Челси", хотя в финале "Сити" будет уже не совсем той командой. Дает ли это нам преимущество? Нет, ни в коем случае. Это совершенно новая игра. У Гвардиолы не может быть уверенности в том, что он уже противостоял нашей команде – команде, которая будет играть в финале. То же самое можно сказать и про нас. Но мы знаем, что финал начнется с чистого листа, должны еще раз сыграть на топ-уровне.

Игроки "Челси" прибыли в Португалию.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Зинченко – Бернарду Силва, Фернандиньо, Гюндоган – Махрез, де Брейне, Фоден

"Челси": Менди – Кристенсен, Тьяго Силва, Рюдигер – Аспиликуэта, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл – Хаверц, Вернер, Маунт

Копия Кубка Лиги чемпионов в Порту.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды во всех турнирах провели между собой 168 встреч. 70 побед остались за "Челси", 39 матчей завершились вничью, а 59 поединков выиграли "горожане".

Последняя игра прошла 8 мая, в которой на выезде сильнее оказались футболисты "Челси" – 1:2.

Отметим, что для "Манчестер Сити" этот финал станет первым в истории в Лиге чемпионов. В свою очередь "Челси" уже в третий раз поспорит за трофей. В 2008 году в Москве лондонцы в серии пенальти уступили другому представителю Манчестера – "Юнайтед".

А через четыре года в Мюнхене аналогичным образом обыграли хозяев стадиона – "Баварию".

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА решил изменить формат плей-офф Лиги чемпионов. Кроме того, киевское "Динамо" узнало сумму премиальных, которую получит за участие в следующем сезоне ЛЧ.

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