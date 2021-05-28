"Манчестер Сити" – "Челси": онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов-2021

Английские "Манчестер Сити" и "Челси" в субботу, 29 мая, разыграют главный трофей европейского клубного футбола. Команды встретятся в финале Лиги чемпионов, чтобы определить победителя турнира и обладателя престижного трофея.

Поединок примет стадион "Драгау" в Порту, хотя изначально его должна была принимать арена в Стамбуле. Однако из-за ситуации с коронавирусом в стране крупнейший город Турции второй год подряд лишился права принимать главный поединок сезона.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити – Челси. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ-2021

Увидеть противостояние в Украине можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале "Футбол 1", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия. Кроме того, возможность следить за игрой предоставит видеосервис Megogo.

В России эфир из Португалии проведут вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1". Провести трансляцию на Беларуси запланировали местные телеканалы "Беларусь 1" и "Беларуси 5. Интернет". В Казахстане матч увидят зрителе QazSport.

ПРОГНОЗ НА ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ-2021

Фаворитом игры считается "Манчестер Сити". Ставки на победу команды Александра Зинченко в основное время принимаются с коэффициентом 1,91. Ничья оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех "Челси" достигают уровня 4,40.

При этом аналитики уверены в том, что игра не будет результативной. На то, что команды забьют не более трех мячей, можно поставить с котировкой 1,60.

СУДЬИ НА ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ-2021

Обслуживать решающий матч турнира доверили бригаде арбитров из Испании, которую возглавляет Антонио Матеу Лаос. Ему будут помогать лайсмены Пау Себриан и Роберто дель Паломар. Роль четвертого рефери исполнит Карлос дель Серро.

Также на финале будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Алехандро Эрнандес.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Хосеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити":

– За короткий срок мы много раз выиграли Премьер-лигу и сейчас наконец-то сделали следующий шаг в Европе. Надеюсь, в финале мы не будем дрожать, и у нас есть все основания надеяться на хороший результат. Не думаю, что сейчас мы намного, намного лучше, чем в прошлом сезоне, когда нам не удалось выйти в финал. Может быть, сейчас было больше желания, потому что мы думали: "Хорошо, давайте попробуем еще раз, еще и еще". И в конце концов монетка упала нужной стороной.

Томас Тухель, главный тренер "Челси":

– Мы дважды их обыграли с тех пор как я у руля "Челси", хотя в финале "Сити" будет уже не совсем той командой. Дает ли это нам преимущество? Нет, ни в коем случае. Это совершенно новая игра. У Гвардиолы не может быть уверенности в том, что он уже противостоял нашей команде – команде, которая будет играть в финале. То же самое можно сказать и про нас. Но мы знаем, что финал начнется с чистого листа, должны еще раз сыграть на топ-уровне.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Зинченко – Бернарду Силва, Фернандиньо, Гюндоган – Махрез, де Брейне, Фоден

"Челси": Менди – Кристенсен, Тьяго Силва, Рюдигер – Аспиликуэта, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл – Хаверц, Вернер, Маунт

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды во всех турнирах провели между собой 168 встреч. 70 побед остались за "Челси", 39 матчей завершились вничью, а 59 поединков выиграли "горожане".

Последняя игра прошла 8 мая, в которой на выезде сильнее оказались футболисты "Челси" – 1:2.

Отметим, что для "Манчестер Сити" этот финал станет первым в истории в Лиге чемпионов. В свою очередь "Челси" уже в третий раз поспорит за трофей. В 2008 году в Москве лондонцы в серии пенальти уступили другому представителю Манчестера – "Юнайтед".

А через четыре года в Мюнхене аналогичным образом обыграли хозяев стадиона – "Баварию".

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА решил изменить формат плей-офф Лиги чемпионов. Кроме того, киевское "Динамо" узнало сумму премиальных, которую получит за участие в следующем сезоне ЛЧ.