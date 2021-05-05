Зинченко – лучший левый защитник в мире, – фанаты "Манчестер Сити" об игре украинца в ЛЧ

Болельщики "Манчестер Сити" остались очень довольны выступлением украинца Александра Зинченко в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против ПСЖ.

Большинство фанатов английского гранда отметили настойчивость нашего соотечественника, который в последние несколько лет не так часто попадал в "основу" команды, но все равно отказался от предложений других клубов, чтобы бороться за место в составе.

"Зинченко – настоящий мужик. Он остался, чтобы бороться за место в составе и стал очень эффективным левым защитником, и ему это чертовски нравится", "Прекрасное выступление Зинченко, он постепенно становится маэстро", "Никогда не думал, что можно управлять матчем с позиции левого защитника, пока не увидел Зинченко", "Мы стали свидетелями мастер-класса в исполнении Зинченко", "Непопулярное мнение: Зинченко – лучший левый защитник в мире", "Мы можем говорить о Филе Фодене, Рияде Марезе, Рубене Диаше, но сегодня был вечер имени Александра Зинченко. Он мог легко уйти из клуба из-за недостатка игровой практики, но боролся за место под солнцем и показал себя с лучшей стороны, когда это было важно".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Манчестер Сити" с украинцем в составе впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв ПСЖ.