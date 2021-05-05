Определились финалисты Лиги чемпионов

Английский "Челси", обыграв в ответном матче 1/2 финала испанский "Реал" (2:0), стал вторым финалистом Лиги чемпионов сезона 2020/2021.

В решающей битве за самый престижный клубный футбольный трофей Европы лондонцы сразятся с "Манчестер Сити", который накануне прошел ПСЖ. Финал состоится 29 мая в Стамбуле на "Олимпийском стадионе Ататюрка".

Уже с первых минут хозяева обозначили свое преимущество. Рюдигер и Маунт по очереди проверили Куртуа, но бельгийский голкипер сыграл сверх надежно.

На 26-й минуте гости огрызнулись мощнейшим ударом Бензема. Мяч опускался в угол, но Менди в прыжке смог перевести его на угловой. А уже на следующей минуте "Челси" забил свой первый гол.

Оборона "Реала" полностью провалилась в штрафной. Хавертц вышел один на один с Куртуа и попытался перекинуть вратаря. Мяч ударился о перекладину, но остался в поле, где одинокий Вернер головой добил в пустые ворота.

Тройка центральных полузащитников Маунт, Жоржиньо и Канте разрывала "Реал". Мадридцы очень высоко расположились в обороне и троица "Челси" легко справлялась со своей задачей, раз за разом создавая опасность и ворот соперника.

Во втором тайме подопечные Зидана полностью растворились на поле, за 45 минут не совершив ни одного удара в сторону ворот Менди. В тоже время английская команда разнообразно атаковала, усилиями Маунта забив второй гол.

"Челси" Англия – "Реал" Мадрид Испания 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 28 Вернер, 2:0 – 85 Маунт.

Челси – Менди, Аспиликуэта (Джеймс, 88), Тиаго Силва, Рюдигер, Чилуэлл, Маунт (Зиеш, 89), Жоржиньо, Хавертц (Жиру, 90), Канте, Кристенсен, Вернер (Пулишич, 67).

Реал Мадрид – Куртуа, Рамос, Милитао, Начо, Менди (Вальверде, 63), Кроос, Модрич, Винисиус Жуниор (Асенсио, 63), Каземиро (Родриго, 76), Азар (Мариано Диас, 89), Бензема.

Предупреждения: Жоржиньо (14), Рамос (37), Кристенсен (39), Начо (62), Кроос (72), Маунт (87), Вальверде (90).

Первый матч: 1:1

Как сообщал OBOZREVATEL, "Челси" отказался от участия в европейской Суперлиге после указаний, полученных от президента РФ Владимира Путина.