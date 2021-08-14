Итальянский клуб сделал предложение "Динамо" по "новому Шевченко"

Итальянский футбольный клуб "Сампдория" сделал предложение "Динамо" по украинскому форварду киевлян Владиславу Супряге, которого тренер Диего Лонго, работавший с Луческу, назвал "новым Шевченко". Как сообщает в Twitter журналист Николо Скира, "Сампдория" хочет взять Супрягу в аренду за 1,5 млн евро и получить право выкупа за 8 млн евро.

По информации Telegram-канала "Динамо Киев Inside", на товарищеском матче "Интер" – "Динамо", который состоится 14 августа в Монце, президент "бело-синих" Игорь Суркис встретится с представителями "Сампдории", чтобы детально обговорить трансфер.

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Как сообщал OBOZREVATEL, месяц назад 21-летним футболистом сборной Украины интересовался "Дженоа". Итальянцы были готовы заплатить в рассрочку 7-8 миллионов евро без учета бонусов.

Руководство столичного клуба это не устраивало, так как оно хотело получить сразу большую часть трансфера. Переговоры зашли в тупик и были остановлены.

Осенью 2020 года в Супряге была заинтересована "Болонья", которая предлагала за нашего соотечественника 10 миллионов евро. Тогда руководство "Динамо" хотело получить за Владислава 15 млн евро.

В прошлом сезоне Супряга 31 раз выходил на поле во всех турнирах. Влад забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа появилась информация, что новым претендентом на украинского нападающего "Динамо" Владислава Супрягу стал "Удинезе".