Еще один итальянский клуб нацелился на "нового Шевченко" из "Динамо" – СМИ

"Удинезе" стал новым претендентом на украинского нападающего "Динамо" Владислава Супрягу. Ранее сенегальский агент Ибрагим Сонко назвал его новым Андреем Шевченко.

Как сообщает издание TuttoMercatoWeb, фриульский клуб хочет арендовать футболиста с правом выкупа, а руководство киевлян открыто к предложениям по своему игроку. Сам Супряга хочет попробовать свои силы в Италии.

Отметим, что летом-осенью 2020 года в услугах Владислава была серьезно заинтересована "Болонья", которая была готова заплатить за украинца 12 миллионов евро. "Динамо" хотело заработать 15 миллионов на трансфере нашего соотечественника, поэтому не отпустило его.

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Уже в 2021-м в СМИ начали появляться слухи о том, что Супряга может усилить состав "Дженоа", однако генуэзцы сделали выбор в пользу других исполнителей.

Сейчас стоимость украинского нападающего оценивается в 6 миллионов евро, что на один меньше, чем год назад. Минувший сезон прошел для него не лучшим образом. Владислав начинал его игроком основного состава, но потерял свое место после возвращения Артема Беседина, дисквалифицированного за допинг. В 31 матче во всех турнирах Супряга забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, в перенесенном поединке первого тура украинской Премьер-лиги "Динамо" уверенно обыграло "Минай" благодаря яркому дебюту нового форварда.