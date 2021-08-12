Где смотреть "Интер" – "Динамо": расписание трансляций футбола

Киевское "Динамо" в субботу, 14 августа, проведет в гостях товарищеский матч против миланского "Интера". Поединок в Италии пройдет на стадионе U-Power Stadium в Монце. Начало в 19:30.

В прямом эфире встречу между чемпионами Италии и Украины покажет телеканал "2+2". Также показ состоится на Dynamo Kyiv TV и региональном днепровском "9-м канале".

Эта игра запланирована в эфирной сетке телеканала Sky Sport. Картинку предоставит клубное телевидение миланцев Inter TV.

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Игра состоится без болельщиков. По официальной причине: из-за коронавирусных ограничений. По неофициальной – руководство "Интера" опасается акций протеста своих фанатов из-за странной трансферной политики. В межсезонье у миланцев ушли все лидеры: Ашраф Хакими (в ПСЖ), Маттео Политано (в "Наполи"), Антонио Кандерва (в "Сампдорию") и Ригоберто Ривас (в "Реджину").

В своей истории киевский и миланский клубы встречались четыре раза. Дважды победу праздновали футболисты "Интера". Еще два раза была зафиксирована ничья.

Последний раз команды играли вместе в одной группе F в Лиге чемпионов 2009/2010. Встреча в Милане победителя не выявила (2:2), в Киеве победили гости (2:1).

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 августа "Динамо" в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграло "Минай"