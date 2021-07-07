"Новый Шевченко" из "Динамо" близок к переезду в Италию: СМИ раскрыли сумму трансфера

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга, которого сенегальский агент назвал новым Андреем Шевченко, близок к переходу в итальянский "Дженоа". Переговоры между клубами начались два дня назад и близки к успешному завершению.

Как сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио, генуэзцы заплатят за украинского футболиста 7-8 миллионов евро. Киевская команда также получит бонусы за достижение игроком тех или иных успехов в новом клубе.

Отмечается, что осенью 2020 года в Супряге была заинтересована "Болонья", которая предлагала за нашего соотечественника 10 миллионов евро. Тогда руководство "Динамо" хотело получить за Владислава 15 млн евро.

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Минувший сезон получился не очень удачным для нападающего. Он начал его игроком основного состава, но проиграл конкуренцию Артему Беседину после того, как последний отбыл годичную дисквалификацию за допинг.

На счету Супряги 31 выход на поле во всех турнирах, 3 гола и 5 результативных передач. Его стоимость по версии портала Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" нашло замену Беседину, который получил серьезную травму в матче Евро-2020 против Швеции.