Экс-помощник Луческу сказал, кто в "Динамо" является "новым Шевченко"

Итальянский футбольный тренер Диего Лонго, проработавший пять месяцев в "Динамо" помощником Мирчи Луческу, признался, что форвард киевлян Владислав Супряга напоминает ему юного Андрея Шевченко. Такое признание 45-летний специалист сделал во время интервью генуэзскому изданию Decimonono, комментируя возможный переход украинца в "Дженоа".

Особо Лонго отметил адекватность футболиста в его поведении.

"Супряга похож на Шевченко в начале карьеры. Я был бы счастлив, если бы он приехал в Геную, где я смог бы его периодически навещать. Он хороший мальчик, без тараканов в голове", – сказал Лонго.

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Как сообщал OBOZREVATEL генуэзцы хотят заплатить за украинского футболиста 7-8 миллионов евро. Киевская команда также получит бонусы за достижение игроком тех или иных успехов в новом клубе.

Отмечается, что осенью 2020 года в Супряге была заинтересована "Болонья", которая предлагала за нашего соотечественника 10 миллионов евро. Тогда руководство "Динамо" хотело получить за Владислава 15 млн евро.

В прошлом сезоне Супряги 31 раз выходил на поле во всех турнирах. Влад забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 6 миллионов евро.