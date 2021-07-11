Италия – Англия: онлайн видео голов финала Евро-2020

Сборная Англии в эти минуты принимает команду Италии в финале чемпионата Европы по футболу-2020. 16-й розыгрыш континентального трофея проходит на лондонской арене "Уэмбли".

Матч началася феерически. Уже на 2-й минуте Киран Триппьер отал идеальный пас, Люк Шоу хорошо обработал мяч и мощным ударом от левой штанги отправил круглого точно в сетку.

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Италия – Англия 1:1 (второй тайм)

Гол: 0:1 – 2 Шоу.

1:1 – 67 Бонуччи.

Италия – Доннарумма, Бонуччи, Эмерсон, Ди Лоренцо, Кьеллини, Верратти, Жоржиньо, Инсинье, Барелла (Кристанте, 54), Кьеза, Иммобиле (Берарди, 55).

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Англия – Пикфорд, Триппьер (Сака, 71), Магуайр, Стоунз, Шоу, Маунт, Райс (Хендерсон, 74), Стерлинг, Филлипс, Уокер, Кейн.

Предупреждения: Барелла (47), Бонуччи (55), Инсинье (84).

В своей истории эти команды провели 27 матчей. 8 побед на счету англичан. Их соперники были успешнее 10 раз.

На пути к финалу Евро-2020 Италия не потерпела ни одного поражения. Встречи группового этапа против Швейцарии, Турции и Уэльса завершились с общим счетом 7:0.

В плей-офф по очереди были разбиты Австрия, Бельгия и Испания. Везде был зафиксирован счет 2:1.

Англия в поединках группового этапа одолела Хорватию и Чехию (по 1:0), и сенсационно свела вничью встречу с Шотландией.

В плей-офф были обыграны Германия, Украина и Дания.