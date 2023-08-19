Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу досрочно завершил пресс-конференцию после матча с "Арисом" из-за провокаций греческих журналистов. Пресса из Салоников осталась недовольной реакцией украинских футболистов, поддержавших отдельный отряд специального назначения "Азов".

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Еще больше гостям не понравилась фраза "Азов – герои Украины", после чего Луческу вместе со своими помощниками прервал общение.

"Если некоторые из них поддерживают позицию греческих фанатов – то дорога им за кораблем. И хорошее путешествие домой. Больше добавить нечего", – написал у себя в Facebook Андрей Шахов-младший, добавив соответствующее видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" по пенальти (6:5) победило греческий "Арис" в ответном поединке 3-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА . Основное и дополнительное время на стадионе "Джулешти" в Бухаресте завершилась со счетом 2:1. Первый матч неделю назад киевляне проиграли 0:1.

Сразу после финального свистка Георгий Бущан вместе с одноклубниками показали греческим фанатам, что они думают о их плакате недельной давности. Тогда греки вывесили баннер в адрес "Азова" – "Уничтожить нацистов".

После этого на поле выбежали футболисты "Ариса" и устроили стычку с украинскими игроками. В это время греки с трибун начали скандировать "Путин! Путин!".

Уже после игры на пресс-конференции тренер "Ариса" Толис Терзис устроил фирменную истерику, назвав поведение динамовцев "позорным".

Позже капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук, отметил, что "Азов" был и остается героями, о которых необходимо рассказывать миру.

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