Главный тренер сборной Швеции рассказал о претензиях к Шевченко после матча с Украиной

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Янне Андерссон и Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон после матча с Украиной остался недоволен результатом матча и реализацией голевых моментов. Его подопечные верили в то, что забьют и были очень близки к голу, но этого не произошло.

После матча Андерссон подошел к наставнику украинской команды Андрею Шевченко и высказал ему претензии о том, что его футболисты много демонстрировали несуществующие травмы.

"Я высказал ему своё недовольство относительно того, что футболисты его команды слишком уж увлеклись симуляциями. Но Шевченко со мной не согласился", – заявил Андерссон на послематчевой пресс-конференции, текст которого приводит "Динамо" от Шурика".

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Янне Андерссон

Андерссон признался, что ему как главе команды было очень трудно подобрать слова в раздевалке для своих игроков. Шведский тренер не знает, что случилось с его футболистами в заключительные минуты второго экстратайма.

"Мы очень хорошо держали соперника на расстоянии, но именно в этой ситуации наши действия дали сбой", – сказал Андерссон.

Александр Зинченко забил первый гол в матче.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина завершился в дополнительное время со счетом 2:1.

Сергей Кривцов.

Решающий гол на последних минутах забил Артем Довбик. Артем при этом превзошел Мишеля Платини.

Артем Довбык принес победу Украине.

После игры шведские СМИ раскритиковали действия своей футбольной команды.

Шведы очень расстроены поражением от Украины.
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