Главный тренер сборной Швеции рассказал о претензиях к Шевченко после матча с Украиной

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон после матча с Украиной остался недоволен результатом матча и реализацией голевых моментов. Его подопечные верили в то, что забьют и были очень близки к голу, но этого не произошло.

После матча Андерссон подошел к наставнику украинской команды Андрею Шевченко и высказал ему претензии о том, что его футболисты много демонстрировали несуществующие травмы.

"Я высказал ему своё недовольство относительно того, что футболисты его команды слишком уж увлеклись симуляциями. Но Шевченко со мной не согласился", – заявил Андерссон на послематчевой пресс-конференции, текст которого приводит "Динамо" от Шурика".

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Андерссон признался, что ему как главе команды было очень трудно подобрать слова в раздевалке для своих игроков. Шведский тренер не знает, что случилось с его футболистами в заключительные минуты второго экстратайма.

"Мы очень хорошо держали соперника на расстоянии, но именно в этой ситуации наши действия дали сбой", – сказал Андерссон.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина завершился в дополнительное время со счетом 2:1.

Решающий гол на последних минутах забил Артем Довбик. Артем при этом превзошел Мишеля Платини.

После игры шведские СМИ раскритиковали действия своей футбольной команды.