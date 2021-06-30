Довбик превзошел Платини: 5 рекордов матча Швеция – Украина на Евро-2020

Сборная Украины по футболу обыграла команду Швеции и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Героем встречи стал 24-летний нападающий "Днепра-1" Артем Довбик, забивший победный мяч на последней минуте овертайма.

Свои ударом футболист побил рекорд Мишеля Платини, а также установил новое достижение в национальной команде. Удалось войти в историю и нападающему скандинавской команды Эмилю Форсбергу.

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OBOZREVATEL предлагает читателям подборку рекордов, которые были установлены в матче Швеция – Украина.

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Довбик вошел в историю чемпионатов Европы

Украинский нападающий "Днепра-1", который вынужденно появился на поле, стал автором самого позднего победного гола на первенствах континента. Точный удар в ворота шведского вратаря Ульсена Артем нанес на отметке 120 минут и 37 секунд.

Таким образом, украинец превзошел достижение легендарного Француза Мишеля Платини, который на Евро-84 забил Португалии на 119-й минуте.

Добвик – самый молодой украинский автор гола на ЧЕ

Гол нападающего сборной Украины сделал Довбика в возрасте 24 лет и 9 дней самым молодым автором забитого мяч для "желто-синих" на Евро.

Удивительно, но буквально за два часа до этого аналогичным достижением отметился Александр Зинченко. Он открыл счет в матче, а на тот момент ему исполнилось 24 года и 196 дней.

Форсберг забил Украине исторический гол

Нападающий "тре крунур" Эмиль Форсберг, которому удалось сравнять счет в матче с украинцами на 43-й минуте, вошел в историю своей национальной команды.

Мяч в 1/8 финала стал для 29-летнего игрока "Лейпцига" четвертым на турнире. До этого столько на континентальных первенствах не забивал ни один футболист сборной Швеции.

Украина и Швеция подарили четвертый овертайм в 1/8 финала

Поединок украинцев и шведов стал четвертым в первом раунде плей-офф Евро-2020, в котором команды не смогли определить победителя в основные 90 минут времени.

Этот показатель также стал рекордным для ЧЕ. Ранее на одной стадии плей-офф больше всего матчей с дополнительным временем было на турнире 2008 года, когда три из четырех игр 1/4 финала перешли в овертаймы.

Украина впервые вышла в четвертьфинал чемпионатов Европы

Главным итогом поединка и историческим рекордом для сборной Украины стал ее первый выход в 1/4 финала континентальных первенств.

До этого на турнирах 2012 и 2016 годов "желто-синие" не сумели преодолеть групповой этап. Причем в шести матчах украинцы добыли всего одну победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, соцсети эмоционально отреагировали на победу Украины в матче со Швецией в плей-офф Евро-2020. Болельщики отметили, что украинца удалось реабилитироваться за фиаско в заключительном матче группового турнира с Австрией.