Ужасное невезение, – шведские СМИ о поражении от Украины в 1/8 финала Евро-2020

В большинстве шведских СМИ считают, что их команда наиграла на победу в матче 1/8 финала Евро-2020 против Украины. По словам скандинавских журналистов, их сборная была постоянно нацелена на ворота Георгия Бущана и чудом не забила решающий гол.

Как сообщает издание FootBoom, такого мнения придерживаются работники информагентств Dagens Nyheter, AftonBladet, Goteburgs-Posten и Expressen. Комментируя результат поединка, вторые написали: "Удаление, гол на последних секундах, ужасное невезение – триллер в Глазго завершился для Швеции поражением".

Местные СМИ подчеркнули, что лучшим игроком в их составе был Эмиль Форсберг, который забил единственный гол в наши ворота и имел еще несколько прекрасных возможностей для того, чтобы сделать как минимум дубль.

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По словам шведских журналистов, подопечные Андрея Шевченко изначально закладывались на игру от обороны и ждали, когда дело дойдет до овертайма. После того, как Украина получила численное преимущество, у скандинавской команды закончились силы.

Напомним, что наша национальная сборная добыла историческую путевку в четвертьфинал чемпионата Европы благодаря голу Артема Довбика на 121-й минуте. В следующем раунде наши соотечественники встретятся с Англией, которая обыграла Германию.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно посмотреть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сборной Швеции были шокированы результатом матча против украинской сборной в 1/8 финала чемпионата Европы.