Главный тренер "Эвертона" оценил игру Миколенко, который привез гол в свои ворота на 1-й минуте матча

Главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес лаконично прокомментировал дебют украинского защитника Виталия Миколенко. Футболист сборной Украины провел 120 минут на поле в гостевой игре Кубка Англии против "Халла".

Уже на 1-й минуте украинец заработал опасный штрафной у своих ворот, а затем неудачно сыграл в защите. Игрок, которого он опекал, получил передачу и головой отправил мяч четко в сетку.

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"Он не тренировался 15 дней, а теперь приехал сюда и отыграл напряженный матч в Кубке Англии. Приятно видеть его настрой. Я думаю, что он хорошо провел свою первую игру", – цитирует Бенитеса Twitter фанатов "Эвертона".

🗣 Rafa Benitez on Vitaliy Mykolenko: "He was 15 days without training so to come here & play with the intensity of the # FA Cup, it's positive to see his mentality. I think he did well for his first game." #EFC pic.twitter.com/6qTzJiy6Qk — TheMightyBlues (@MightyBluesYT) January 8, 2022

Отметим, что после провальных 15 минут, украинский защитник смог адаптироваться и провел достаточно уверенный матч. На 35-й минуте он даже стал спасителем для своей команды, выбив мяч из пустых ворот.

По итогам поединка авторитетный портал Whoscored поставил его на третье место в команде.

Сайт Sofascore оценил игру Виталия в 7,4 балла. Это лучшая оценка в "Эвертоне" наравне с Таунсендом, забившим победный гол в овертайме.

Как сообщал OBOZREVATEL, трансфер Миколенко в "Эвертон" состоялся 1 января.

По неофициальной информации Миколенко в Англии будет получать 58 000 фунтов стерлингов в неделю. Это приблизительно 2,1 млн гривен. За такую сумму житель нашей столицы сможет приобрести 2-комнатную квартиру в спальном районе.

Впервые 22-летний защитник сборной Украины появился перед трибунами стадиона "Гудисон Парк" перед матчем английской Премьер-лиги, в котором "ириски" принимали на своем поле "Брайтон".

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Напомним, что в составе "Динамо" Киев Миколенко провел 132 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов. Так же на счету защитника 20 голевых передач.

После переезда в Англию игрок оставил прощальное послание украинскому клубу и его болельщикам.

Фаны "Эвертона" восхитились красотой девушки украинского новичка команды. Кроме того, сам Миколенко сделал откровенное признание о трансфере.