Главный тренер "Эвертона" оценил игру Миколенко, который привез гол в свои ворота на 1-й минуте матча

Главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес лаконично прокомментировал дебют украинского защитника Виталия Миколенко. Футболист сборной Украины провел 120 минут на поле в гостевой игре Кубка Англии против "Халла".

Уже на 1-й минуте украинец заработал опасный штрафной у своих ворот, а затем неудачно сыграл в защите. Игрок, которого он опекал, получил передачу и головой отправил мяч четко в сетку.

"Он не тренировался 15 дней, а теперь приехал сюда и отыграл напряженный матч в Кубке Англии. Приятно видеть его настрой. Я думаю, что он хорошо провел свою первую игру", – цитирует Бенитеса Twitter фанатов "Эвертона".

🗣 Rafa Benitez on Vitaliy Mykolenko: "He was 15 days without training so to come here & play with the intensity of the # FA Cup, it's positive to see his mentality. I think he did well for his first game." #EFC pic.twitter.com/6qTzJiy6Qk