Миколенко оставил прощальное пожелание "Динамо" после перехода в английский клуб

Футболист сборной Украины Виталий Миколенко, который 1 января официально перешел в английский "Эвертон", поблагодарил "Динамо" и все руководство клуба все совместные годы работы. У себя в Instagram 22-летний футболист выложил трогательное видео, сопроводив его не менее чувственным текстом.

Миколенко с грустью отметил, что покидает клуб, в котором был счастлив каждый день, начиная с Академии и до последнего матча в бело-синей футболке.

Видео дня

"Мне хочется сказать спасибо всем тренерам, всем сотрудникам, президенту и всем одноклубникам. И, конечно, спасибо Мирче Луческу за его внимание, опыт и все, что он сделал для меня", – написал футболист.

На прощание Виталий отдельно сказал спасибо каждому болельщику "Динамо", а клубу пожелал в дальнейшем только побед, трофеев и удачи.

Игрок признался, что него есть большие футбольные амбиции.

"И поэтому очень хочу попробовать себя в АПЛ. Для меня это вызов, новые ощущения, заряд эмоций", – подытожил Миколенко.

Отметим, что в турнирной таблице английской Премьер-лиги "Эвертон" находится на 15-м месте из 20 команд.

Как сообщал OBOZREVATEL, по неофициальной информации Миколенко в Англии будет получать 58 000 фунтов стерлингов в неделю. Это приблизительно 2,1 млн гривен. За такую сумму житель нашей столицы сможет приобрести 2-комнатную квартиру в спальном районе.