Футболист сборной Украины из "Динамо" официально перешел в английский клуб

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко продолжит карьеру в "Эвертоне", где будет выступать под номером 19. Об официальном трансфере футболиста "Динамо" сообщает пресс-служба англичан.

Сумма сделки не разглашается. Контракт рассчитан на четыре с половиной года до конца июня 2026 года.

22-летний Миколенко стал первым игроком "синих" в январском трансферном окне. Левый защитник сборной Украины провел 21 матч за свою сборную и был ключевым игроком команды, которая вышла в четвертьфинал Евро-2020.

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Миколенко регулярно участвовал в двух последних кампаниях "Динамо" в Лиге чемпионов и сыграл важную роль в победе своей команды в чемпионате страны в сезоне 2020/21. Также он выиграл два Кубка Украины с "Динамо".

"Переход в" Эвертон "- большой и важный шаг в моей жизни. Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге. Английский футбол - это то место, где зародилась игра, и я думаю, что он очень хорошо подойдет для моего стиля. Мне 22 года, но я не чувствую себя молодым человеком. У меня есть опыт игры на европейском уровне, и я надеюсь, что буду продолжать совершенствоваться как игрок. Я очень рад возможности сыграть перед болельщиками "Эвертона". Я видел несколько последних игр на "Гудисон Парк", и они были невероятными", – прокомментировал трансфер Виталий.

Миколенко, который также может действовать как в центре защиты, так и в качестве крайнего защитника, дебютировал в "Динамо" в возрасте 18 лет. Демонстрировал неизменно высокое качество игры, за что год спустя он был награжден вызовом в "желто-синюю" сборную.

Миколенко быстро зарекомендовал себя как левый защитник номер один в клубе и национальной команде.

Подопечные Андрея Шевченко прошли квалификационный этап без поражений, заняв первое место в группе с Португалией. Далее Миколенко выходил в стартовом составе в четырех из пяти матчей Украины на чемпионате Европы.

Между тем, растущий статус Миколенко был отмечен в "Динамо", когда в 21 год он стал капитаном "бело-синих". Всего за "Динамо" сыграл 132 матча, забил семь голов и отдал 20 передач.

Отметим, что в турнирной таблице английской Премьер-лиги "Эвертон" находится на 15-м месте из 20 команд.

Как сообщал OBOZREVATEL, по неофициальной информации Миколенко в Англии будет получать 58 000 фунтов стерлингов в неделю. Это приблизительно 2,1 млн гривен. За такую сумму житель нашей столицы сможет приобрести 2-комнатную квартиру в спальном районе.