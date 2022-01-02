'Меня очень задело': Миколенко высказался о переходе в 'Эвертон'

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко признался, что сильно переживал из-за того, что не может попрощаться с партнерами по киевскому "Динамо" после трансфера в английский "Эвертон". 22-летний футболист отметил, что все игроки сейчас находятся на отдыхе, из-за чего команду невозможно собрать.

Об этом сам Миколенко заявил в интервью клубном телевидению "Динамо". Новичок ливерпульской команды выразил надежду на то, что встретится с бывшими партнерами по окончании сезона.

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"Меня очень задело, что я не могу нормально попрощаться с ребятами. Они все в отпуске, их нереально собрать. Но я разговаривал с парнями – Шапаренко, Поповым, Ледневым, – что может это все перенести на лето. Когда чемпионат закончится, можно что-то придумать", – сказал Миколенко.

Напомним, Виталий подписал контракт с "Эвертоном" до лета 2026 года. В английской команде украинец будет выступать под 19-м номером. По данным СМИ, "Динамо" получит за этот трансфер до 23 миллионов евро.

В составе киевлян Миколенко провел 132 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов. Так же на счету защитника 20 голевых передач.

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