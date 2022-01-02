Стадион "Эвертона" устроил стоячие овации Миколенко. Видео

Александр Чеканов
Футбол
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Стадион 'Эвертона' устроил стоячие овации Миколенко. Видео

Фанаты английского "Эвертона" устроили невероятно теплый прием украинскому новичку команды Виталию Миколенко. 22-летний защитник сборной Украины появился перед трибунами стадиона "Гудисон Парк" перед матчем английской Премьер-лиги, в котором "ириски" принимали на своем поле "Брайтон".

Миколенко вышел на поле в футболке с 19-м номером, который он выбрал в новой команде, и клубном шарфе. "Настало его время стать самым новым членом состава "Эвертон" после того, как он завершил свой переход из киевского "Динамо". Давайте мощно поприветствуем Виталия Миколенко!" – обратился к фанатам диктор по стадиону.

Фанаты "Эвертона" поприветствовали Миколенко.
Видео дня
Виталий Миколенко на "Гудисон Парке".

После появления украинского футболиста болельщики "ирисок" стоя аплодировали новичку команды. Сам Миколенко при этом выглядел невероятно счастливым, а с его лица не сходила улыбка.

Миколенко устроили овации на "Гудисон Парке".
Миколенко поприветствовал болельщиков "Эвертона".

Соответствующее видео было опубликовано на официально странице "Эвертона" в социальной сети Facebook. "Гудисон Парк" приветствует Виталия Миколенко", – говорится в описании ролика.

Миколенко вышел на поле стадиона "Гудисон Парк".

Отметим, что "Эвертон" проиграл "Брайтону" 2:3. При этом хозяева в первом тайме отметились незабитым пенальти. Наш футболист не имел право выходить на поле из-за запрета принимать участие в матчах 1-3 января игрокам, зарегистрированных в эти сроки.

Напомним, Виталий подписал контракт с "Эвертоном" до лета 2026 года. В английской команде украинец будет выступать под 19-м номером. По данным СМИ, "Динамо" получит за этот трансфер до 23 миллионов евро.

Фанаты "Эвертона" тепло приняли Миколенко.
Стадион "Гудисон Парк".

В составе киевлян Миколенко провел 132 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов. Так же на счету защитника 20 голевых передач.

Миколенко будет играть в "Эвертоне" под 19-м номером.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Миколенко оставил прощальное послание киевскому "Динамо" и его болельщикам.

Фаны "Эвертона" восхитились красотой девушки украинского новичка команды. Кроме того, сам Миколенко сделал откровенное признание о трансфере.

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