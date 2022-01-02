Стадион 'Эвертона' устроил стоячие овации Миколенко. Видео

Фанаты английского "Эвертона" устроили невероятно теплый прием украинскому новичку команды Виталию Миколенко. 22-летний защитник сборной Украины появился перед трибунами стадиона "Гудисон Парк" перед матчем английской Премьер-лиги, в котором "ириски" принимали на своем поле "Брайтон".

Миколенко вышел на поле в футболке с 19-м номером, который он выбрал в новой команде, и клубном шарфе. "Настало его время стать самым новым членом состава "Эвертон" после того, как он завершил свой переход из киевского "Динамо". Давайте мощно поприветствуем Виталия Миколенко!" – обратился к фанатам диктор по стадиону.

Видео дня

После появления украинского футболиста болельщики "ирисок" стоя аплодировали новичку команды. Сам Миколенко при этом выглядел невероятно счастливым, а с его лица не сходила улыбка.

Соответствующее видео было опубликовано на официально странице "Эвертона" в социальной сети Facebook. "Гудисон Парк" приветствует Виталия Миколенко", – говорится в описании ролика.

Отметим, что "Эвертон" проиграл "Брайтону" 2:3. При этом хозяева в первом тайме отметились незабитым пенальти. Наш футболист не имел право выходить на поле из-за запрета принимать участие в матчах 1-3 января игрокам, зарегистрированных в эти сроки.

Напомним, Виталий подписал контракт с "Эвертоном" до лета 2026 года. В английской команде украинец будет выступать под 19-м номером. По данным СМИ, "Динамо" получит за этот трансфер до 23 миллионов евро.

В составе киевлян Миколенко провел 132 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов. Так же на счету защитника 20 голевых передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Миколенко оставил прощальное послание киевскому "Динамо" и его болельщикам.

Фаны "Эвертона" восхитились красотой девушки украинского новичка команды. Кроме того, сам Миколенко сделал откровенное признание о трансфере.