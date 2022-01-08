Миколенко феерически дебютировал за "Эвертон", заработав гол в свои ворота на 1-й минуте. Видео

Максим Иншаков
Футбол
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Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко официально дебютировал за английский "Эвертон". 22-летний черкасчанин вышел в стартовом составе на матч 3-го раунда Кубка Англии против "Халла" (3:2).

Уже на первой минуте нерасторопные действия украинского футболиста привели к голу в его ворота. Сперва Миколенко заработал опасный штрафной, а после его исполнения не смог предотвратить гол. Навес от Ханимена точным ударом головой замкнул Смит.

Миколенко персонально опекал форварда соперника, но промазал в попытке выбить мяч.

Такое начало не отразилось на дальнейшей игре нашего соотечественника. Виталий действовал вдоль всей бровки, регулярно подключался к атакам, а на 32-й минуте спас "Эвертон" от верного гола. Виталий вынес мяч из пустых ворот.

Видео дня
Миколенко спас Эвертон от гола
Миколенко спас Эвертон от гола

"Эвертон" не только смог сравнять счет, но и выйти вперед.

В конце первого тайма игрок нашей сборной получил желтую карточку. На 45-й минуте он блокировал Уильямса.

Миколенко блокировал Уильямса
Миколенко получил желтую карточку

Во второй половине хозяева смогли сравнять счет и перевести игру в овертайм.

Однако "Эвертон" все равно смог вырвать победу. Шедевральный дальний удар на 99-й минуте нанес Таунсенд.

За свою игру Миколенко от авторитетного портала Whoscored получил оценку 7,67 (3-я в команде)

Миколенко получил оценку 7,03 балла

"Халл" – "Эвертон" 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 1 Смит, 1:1 – 21 Грэй, 1:2 – 31 Андре Гомеш, 2:2 – 71 Лонгмэн, 2:3 – 99 Таунсенд.

Халл – Бакстер, Маклафлин, Бернард, Гривз, Уильямс (Лонгмэн, 63), Смоллвуд (Хаддлстоун, 63), Догерти (Монкур, 63), Ханимен, Ивз, Смит (Хайндз, 105), Льюис-Поттер.

Эвертон – Бегович, Кенни (Дукуре, 74), Коулмэн, Годфри, Кин, Миколенко, Аллан, Андре Гомеш (Гбамен, 88), Грэй (Доббин, 105), Рондон (Тосун, 117), Гордон (Таунсенд, 66).

Предупреждения: Миколенко (45), Хаддлстоун (90), Годфри (114).

Как сообщал OBOZREVATEL, трансфер Миколенко в "Эвертон" состоялся 1 января.

По неофициальной информации Миколенко в Англии будет получать 58 000 фунтов стерлингов в неделю. Это приблизительно 2,1 млн гривен. За такую сумму житель нашей столицы сможет приобрести 2-комнатную квартиру в спальном районе.

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