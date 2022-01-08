Миколенко феерически дебютировал за "Эвертон", заработав гол в свои ворота на 1-й минуте. Видео
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко официально дебютировал за английский "Эвертон". 22-летний черкасчанин вышел в стартовом составе на матч 3-го раунда Кубка Англии против "Халла" (3:2).
Уже на первой минуте нерасторопные действия украинского футболиста привели к голу в его ворота. Сперва Миколенко заработал опасный штрафной, а после его исполнения не смог предотвратить гол. Навес от Ханимена точным ударом головой замкнул Смит.
⚡️⚡️⚡️— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 8, 2022
Hope you took your seats early... 🏎@HullCity take just 45 seconds to go in front! 💨#EmiratesFACup pic.twitter.com/DxLIeq8gMY
Миколенко персонально опекал форварда соперника, но промазал в попытке выбить мяч.
Такое начало не отразилось на дальнейшей игре нашего соотечественника. Виталий действовал вдоль всей бровки, регулярно подключался к атакам, а на 32-й минуте спас "Эвертон" от верного гола. Виталий вынес мяч из пустых ворот.
"Эвертон" не только смог сравнять счет, но и выйти вперед.
Give and go 😅@22Demarai gets @everton back in the game.#EmiratesFACup pic.twitter.com/3heA9FpbFB— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 8, 2022
Hit the target, and you'll score 🎯@aftgomes does just that, and puts @Everton ahead! 🔵#EmiratesFACup pic.twitter.com/kiSugvvtcV— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 8, 2022
В конце первого тайма игрок нашей сборной получил желтую карточку. На 45-й минуте он блокировал Уильямса.
Во второй половине хозяева смогли сравнять счет и перевести игру в овертайм.
PLACEMENT 🎯— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 8, 2022
POWER 💥
There's no stopping this from @HullCity's Ryan Longman 😬#EmiratesFACup pic.twitter.com/Pcuj9ivekH
Однако "Эвертон" все равно смог вырвать победу. Шедевральный дальний удар на 99-й минуте нанес Таунсенд.
💥 𝐀𝐍𝐃 𝐈𝐓 𝐒𝐓𝐀𝐘𝐄𝐃 𝐇𝐈𝐓 🚀@andros_townsend with a trademark goal! 🔵#EmiratesFACup pic.twitter.com/FsO4OnU2ZJ— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 8, 2022
За свою игру Миколенко от авторитетного портала Whoscored получил оценку 7,67 (3-я в команде)
"Халл" – "Эвертон" 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)
Голы: 1:0 – 1 Смит, 1:1 – 21 Грэй, 1:2 – 31 Андре Гомеш, 2:2 – 71 Лонгмэн, 2:3 – 99 Таунсенд.
Халл – Бакстер, Маклафлин, Бернард, Гривз, Уильямс (Лонгмэн, 63), Смоллвуд (Хаддлстоун, 63), Догерти (Монкур, 63), Ханимен, Ивз, Смит (Хайндз, 105), Льюис-Поттер.
Эвертон – Бегович, Кенни (Дукуре, 74), Коулмэн, Годфри, Кин, Миколенко, Аллан, Андре Гомеш (Гбамен, 88), Грэй (Доббин, 105), Рондон (Тосун, 117), Гордон (Таунсенд, 66).
Предупреждения: Миколенко (45), Хаддлстоун (90), Годфри (114).
Как сообщал OBOZREVATEL, трансфер Миколенко в "Эвертон" состоялся 1 января.
По неофициальной информации Миколенко в Англии будет получать 58 000 фунтов стерлингов в неделю. Это приблизительно 2,1 млн гривен. За такую сумму житель нашей столицы сможет приобрести 2-комнатную квартиру в спальном районе.