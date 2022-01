Миколенко феерически дебютировал за "Эвертон", заработав гол в свои ворота на 1-й минуте. Видео

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко официально дебютировал за английский "Эвертон". 22-летний черкасчанин вышел в стартовом составе на матч 3-го раунда Кубка Англии против "Халла" (3:2).

Уже на первой минуте нерасторопные действия украинского футболиста привели к голу в его ворота. Сперва Миколенко заработал опасный штрафной, а после его исполнения не смог предотвратить гол. Навес от Ханимена точным ударом головой замкнул Смит.

Hope you took your seats early... 🏎@HullCity take just 45 seconds to go in front! 💨#EmiratesFACup

Миколенко персонально опекал форварда соперника, но промазал в попытке выбить мяч.

Такое начало не отразилось на дальнейшей игре нашего соотечественника. Виталий действовал вдоль всей бровки, регулярно подключался к атакам, а на 32-й минуте спас "Эвертон" от верного гола. Виталий вынес мяч из пустых ворот.

"Эвертон" не только смог сравнять счет, но и выйти вперед.

В конце первого тайма игрок нашей сборной получил желтую карточку. На 45-й минуте он блокировал Уильямса.

Во второй половине хозяева смогли сравнять счет и перевести игру в овертайм.

There's no stopping this from @HullCity's Ryan Longman 😬#EmiratesFACup

Однако "Эвертон" все равно смог вырвать победу. Шедевральный дальний удар на 99-й минуте нанес Таунсенд.

За свою игру Миколенко от авторитетного портала Whoscored получил оценку 7,67 (3-я в команде)

"Халл" – "Эвертон" 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 1 Смит, 1:1 – 21 Грэй, 1:2 – 31 Андре Гомеш, 2:2 – 71 Лонгмэн, 2:3 – 99 Таунсенд.

Халл – Бакстер, Маклафлин, Бернард, Гривз, Уильямс (Лонгмэн, 63), Смоллвуд (Хаддлстоун, 63), Догерти (Монкур, 63), Ханимен, Ивз, Смит (Хайндз, 105), Льюис-Поттер.

Эвертон – Бегович, Кенни (Дукуре, 74), Коулмэн, Годфри, Кин, Миколенко, Аллан, Андре Гомеш (Гбамен, 88), Грэй (Доббин, 105), Рондон (Тосун, 117), Гордон (Таунсенд, 66).

Предупреждения: Миколенко (45), Хаддлстоун (90), Годфри (114).

Как сообщал OBOZREVATEL, трансфер Миколенко в "Эвертон" состоялся 1 января.

По неофициальной информации Миколенко в Англии будет получать 58 000 фунтов стерлингов в неделю. Это приблизительно 2,1 млн гривен. За такую сумму житель нашей столицы сможет приобрести 2-комнатную квартиру в спальном районе.