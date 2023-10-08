Где смотреть Украина – Северная Македония. Расписание трансляций отбора Евро-2024 по футболу

Сборная Украины в 7-м туре квалификации на чемпионат Европы по футболу во субботу, 14 октября, сыграет номинально домашний поединок против команды Северной Македонии. Матч на крупнейшем стадионе Чехии "Дженералі Арена" начнется в 16:00 по киевскому времени.

OBOZREVATEL будет вести онлайн-трансляцию игры Украина – Северная Македония.

Встреча в прямом эфире будет показана по общедоступным региональным каналам "Суспільного". Также картинка из Праги будет доступна на телеканале "Megogo Футбол", который входит в подписку "Максимальная" или "Спорт", и на специальном pop-up канале, открытом по подписке "Оптимальная" медиасервиса Megogo.

Видео дня

Трансляция начнется с предматчевой студии в 14:45. К ведущим присоединятся гости и эксперты.

Перед этой встречей подопечные Реброва с двумя победами, двумя поражениями и одной ничьей занимают третью строчку в группе С.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу в 6-м туре отборе на чемпионат Европы проиграла команде Италии. Матч на стадионе "Сан Сиро" в Милане 12 сентября завершился со счетом 2:1.

В 1-м туре 26 марта украинцы в Лондоне на легендарном "Уэмбли" со счетом 0:2 проиграли Англии, а затем добыли волевую победу в Скопье над Северной Македонией (3:2). 19 июня "желто-синие" на стадионе имени Антона Малатински минимально обыграли Мальту.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 9 сентября, подопечные Сергея Реброва сыграли вничью с Англией. Встреча во Вроцлаве завершилась со счетом 1:1.

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