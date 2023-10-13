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Украина – Северная Македония: все подробности матча отбора Евро-2024

Александр Чеканов
Футбол
3 минуты
3,8 т.
Украина – Северная Македония: все подробности матча отбора Евро-2024

Сборная Украины по футболу в субботу, 14 октября, проведет очередной матч отборочного турнира к чемпионат Европы 2024 года. Команда Сергея Реброва в Праге в номинально домашней игре примет Северную Македонию.

Встреча состоится на поле стадиона "Эпет Арена". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Северная Македония. Начало поединка – в 16:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

Встреча в прямом эфире будет показана по общедоступным региональным каналам "Суспільного". Также картинка из Праги будет доступна на телеканале "Megogo Футбол", который входит в подписку "Максимальная" или "Спорт", и на специальном pop-up канале, открытом по подписке "Оптимальная" медиасервиса Megogo.

Видео дня
Украина – Северная Македония: все подробности матча отбора Евро-2024

Трансляция начнется с предматчевой студии в 14:45. К ведущим присоединятся гости и эксперты.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

Фаворитами встречи считаются украинцы. Ставки на победу нашей команды принимаются с коэффициентом 1,65.

Ничья оценивается котировкой 3,70. А показатели на успех македонцев достигают уровня 5,50.

СУДЬИ НА УКРАИНА – СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Словении, которую возглавляет опытный Славко Винчич. Помогать ему будут лайнсмены Томаж Кланчник и Андраж Ковачич, роль четвертого судьи исполнит Давид Смайц.

Украина – Северная Македония: все подробности матча отбора Евро-2024

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Нейц Кайтазович.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

– Мы выйдем на поле сильнейшим составом, вне зависимости от того, кто травмирован. К тому же, аналогичные проблемы у соперника, так что мы в равных условиях. Таблица? Я в нее вообще не смотрелУ нас семь очков, у Северной Македонии – тоже. Что в нее смотреть? Важно концентрироваться на своей игре, на ближайшем матче и не думать о том, что будет дальше. Важно в каждой игре делать всё возможное, чтобы взять три очка и идти дальше.

Украина – Северная Македония: все подробности матча отбора Евро-2024

Благоя Милевски, главный тренер сборной Северной Македонии:

– Матч не будет похож на нашу встречу в Скопье. Обе команды находятся в ситуации, когда нужна только победа. Я ожидаю открытого поединка с обеих сторон. Мы должны быть сосредоточены на протяжении всех 90 минут, а не так, как это было в домашней игре. Об Украине не стоит много говорить. Это команда с отличными исполнителями. Но Северная Македония уже показала, как играть против сильнейших соперников. В двух предыдущих матчах мы продемонстрировали хорошие действия и надеюсь, что так будет и в субботу.

Украина – Северная Македония: все подробности матча отбора Евро-2024

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Трубин – Тимчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Зинченко, Степаненко – Зубков, Судаков, Мудрик – Довбик

Северная Македония: Димитриевски – Манев, Муслиу, Серафимов – Димоски, Атанасов, Адеми, Алиоски – Барди – Миовски, Эльмас

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Команды набрали по семь пунктов, столько же имеют в своем активе итальянцы, но у них есть игра в запасе.

Украина – Северная Македония: все подробности матча отбора Евро-2024

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров впервые высказался о предательстве Анатолия Тимощука.

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