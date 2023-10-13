Украина – Северная Македония: все подробности матча отбора Евро-2024

Сборная Украины по футболу в субботу, 14 октября, проведет очередной матч отборочного турнира к чемпионат Европы 2024 года. Команда Сергея Реброва в Праге в номинально домашней игре примет Северную Македонию.

Встреча состоится на поле стадиона "Эпет Арена". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Северная Македония. Начало поединка – в 16:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

Встреча в прямом эфире будет показана по общедоступным региональным каналам "Суспільного". Также картинка из Праги будет доступна на телеканале "Megogo Футбол", который входит в подписку "Максимальная" или "Спорт", и на специальном pop-up канале, открытом по подписке "Оптимальная" медиасервиса Megogo.

Видео дня

Трансляция начнется с предматчевой студии в 14:45. К ведущим присоединятся гости и эксперты.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

Фаворитами встречи считаются украинцы. Ставки на победу нашей команды принимаются с коэффициентом 1,65.

Ничья оценивается котировкой 3,70. А показатели на успех македонцев достигают уровня 5,50.

СУДЬИ НА УКРАИНА – СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Словении, которую возглавляет опытный Славко Винчич. Помогать ему будут лайнсмены Томаж Кланчник и Андраж Ковачич, роль четвертого судьи исполнит Давид Смайц.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Нейц Кайтазович.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

– Мы выйдем на поле сильнейшим составом, вне зависимости от того, кто травмирован. К тому же, аналогичные проблемы у соперника, так что мы в равных условиях. Таблица? Я в нее вообще не смотрел. У нас семь очков, у Северной Македонии – тоже. Что в нее смотреть? Важно концентрироваться на своей игре, на ближайшем матче и не думать о том, что будет дальше. Важно в каждой игре делать всё возможное, чтобы взять три очка и идти дальше.

Благоя Милевски, главный тренер сборной Северной Македонии:

– Матч не будет похож на нашу встречу в Скопье. Обе команды находятся в ситуации, когда нужна только победа. Я ожидаю открытого поединка с обеих сторон. Мы должны быть сосредоточены на протяжении всех 90 минут, а не так, как это было в домашней игре. Об Украине не стоит много говорить. Это команда с отличными исполнителями. Но Северная Македония уже показала, как играть против сильнейших соперников. В двух предыдущих матчах мы продемонстрировали хорошие действия и надеюсь, что так будет и в субботу.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Трубин – Тимчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Зинченко, Степаненко – Зубков, Судаков, Мудрик – Довбик

Северная Македония: Димитриевски – Манев, Муслиу, Серафимов – Димоски, Атанасов, Адеми, Алиоски – Барди – Миовски, Эльмас

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Команды набрали по семь пунктов, столько же имеют в своем активе итальянцы, но у них есть игра в запасе.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров впервые высказался о предательстве Анатолия Тимощука.

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