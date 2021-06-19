Где смотреть онлайн Украина – Австрия: расписание трансляций матча Евро-2020

Сборная Украины по футболу в понедельник, 21 июня, сыграет свой заключительный матч на групповом этапе чемпионата Европы-2020. Соперниками команды Андрея Шевченко в 3-м туре будет команда Австрии.

Поединок группы С на "Арена Националэ" в Бухаресте начнется в 19:00. OBOZREVATEL проведет онлайн трансляцию матча Украина – Австрия.

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Украинские болельщики, которые не приедут лично поддержать своих футболистов в столице Румынии, смогут сделать это перед экранами телевизоров. Картинка с Бухареста будет доступна на ТРК "Украина".

Также прямая трансляция запланирована на специализированных телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2", где показ поединка будет сопровождаться аналитической студией с участием экспертов и комментаторов.

За границей матч можно будет смотреть на "России 1". Также битву покажет "Беларусь 5".

До этого Украина и Австрия дважды встречались между собой на уровне футбольных сборных. Обе игры были товарищескими. В ноябре 2011 победу праздновали украинцы (2:1), а в июне 2012-го – австрийцы (3:2).

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом туре Украина уступила Нидерландам (3:2), отыгравшись с 0:2, но пропустив гол на последних минутах.

Андрей Шевченко откровенно прокомментировал такой результат.

Во втором туре "желто-синие" добыли победу над Северной Македонией (2:1).

После уверенного начала наша команда пропустила необязательный гол с пенальти и сама не забила с 11-метровой отметки.

Перед игрой с Австрией были опубликованы расклады для Украины, как выйти в плей-офф.