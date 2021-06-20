Украина и Австрия разыграют путевку в плей-офф: смотреть онлайн-трансляцию матча Евро-2020

В понедельник, 21 июня, сборная Украины сыграет против Австрии в матче третьего тура Евро-2020. Командам предстоит выяснить, кто из них выйдет в плей-офф со второго места группы С.

Поединок пройдет на Национальном стадионе в румынской столице Бухаресте. Начало в 19:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию исторической встречи, по итогам которой "сине-желтые" могут впервые в своей истории выйти в 1/8 чемпионата Европы.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ УКРАИНА – АВСТРИЯ

Евро-2020. 3-й тур

Группа С

Национальный стадион, Бухарест

Главный арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

Арбитр VAR: Массимилиано Иррати (Италия)

Видео дня

Украина – Австрия – 0:0

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Ярмоленко, Малиновский, Степаненко, Зинченко, Цыганков – Яремчук

Австрия: Бахманн – Драгович, Алаба, Хинтереггер – Лайнер, Забитцер, Шлагер, Гриллич, Ульмер – Баумгартнер, Арнаутович

СУТКИ ДО МАТЧА. Последний матч группового раунда крайне важен для обеих сборных, которые подходят к игре, имея по 3 очка. При этом за счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов украинцы закрепились на втором месте. Команде Шевченко хватит даже ничьей, чтобы гарантировать себе выход в 1/8 финала Евро-2020. При этом игроки и тренерский штаб нашей сборной отметили, что не собираются играть на ничью, а настроены на победу.

Что касается параллельного матча, то Нидерланды могут даже позволить себе проиграть Северной Македонии, ведь все равно выйдут в плей-офф с первого места. Все благодаря победам над Украиной и Австрией.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – АВСТРИЯ

Украинские болельщики, которые не имеют возможности поддержать сборную на стадионе, смогут увидеть игру на телеканалах "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". Трансляция будет также доступна на "Россия 1" и "Беларусь 5". Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – АВСТРИЯ

Букмекеры удивили своим прогнозом на этот матч. Они считают, что наиболее вероятным исходом будет ничья, которую оценивают показателем 2.00. На победу Украины ставки принимаются с коэффициентом 3.25, а на выигрыш Австрии дают 3.50.

СУДЬИ НА УКРАИНА – АВСТРИЯ

Матч рассудят арбитры из Турции во главе с известным Джюнейтом Чакыром. Ему на линиях будут помагать Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Просматривать спорные эпизоды через систему VAR будет итальянец Массимилиано Иррати. Червертым рефери назначен немец Даниэль Зиберт.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

– Украину и Австрию устроит ничья? Вообще-то такие вещи очень сильно наказываются. Любые подобные разговоры должны прекращаться, потому что это неправомерно. И мы, и австрийцы понимаем важность поединка. Игра будет проводиться с достаточной ответственностью и пониманием того, что стоит на кону, какого результата нужно добиться для выхода в плей-офф. Мы понимаем всю ответственность.

Франко Фода, главный тренер сборной Австрии:

– Мы хотим выиграть этот матч, как хотим побеждать в каждой игре. Но всегда есть соперник, который хочет того же. Мы хорошо знаем Украину. У них есть игроки с высочайшими индивидуальными качествами. Но, как и у каждой команды, у них есть слабые места. Мы их нашли и собираемся использовать.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Украины пересекались с австрийцами на футбольном поле уже в далеких 2011-12 годах, когда сыграли два товарищеских матча. Сперва "желто-синие" одолели соперника со счетом 2:1, а потом он взял реванш – 3:2.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, с какой сборной сыграет в плей-офф Евро-2020 Украина, если сможет добыть положительный для себя результат в матче с австрийцами.