Португалия – Германия: онлайн видео голов матча Евро-2020

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
2,9 т.
Криштиану Роналду

Сборная Германии в эти минуты проводит поединок 2-го тура группового Евро-2020 по футболу против Португалии. Матч проходит на поле "Мюнхен Арены".

Счет был открыт уже на 15-й минуте. Роналду получил пас от Диогу Жота после стремительной контратаки и легко переиграл вратаря – 1:0.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям онлайн видео голов.

Португалия – Германия 1:2 (первый тайм)

1:0 – 15 Роналду,

1:1 – 35 Хавертц,

1:2 – 39, автогол Геррейру.

Португалия – Руй Патрисиу, Семеду, Рубен Диаш, Пепе, Геррейру, Данилу Перейра, Вильям Карвалью, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Диогу Жота, Роналду.

Видео дня

Германия – Нойер, Гинтер, Рюдигер, Хуммельс, Гозенс, Гюндоган, Киммих, Хавертц, Кроос, Мюллер, Гнабри.

Напомним, что до этого Германия 18 раз играла против португальской команды и 10 раз праздновала победу. Еще 5 поединков завершились вничью.

Команды пытались использовать ошибки друг друга.

В первом туре Германия уступила Франции (0:1).

Киллиан Мбаппе.

Португальцы матч 1-го тура против Венгрии выиграли со счетом 3:0.

Группы Евро-2020.
Календарь плей-офф Евро-2020.
Расписание группового этапа Евро-2020.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".

ВенгрияБудапештЕвро-2020сборная Германии по футболусборная Португалии по футболу