Где смотреть Англия – Украина. Расписание трансляций отбора Евро-2024 по футболу

Определились телеканалы, которые покажут стартовый поединок сборной Украины по футболу в квалификации на чемпионат Европы-2024. 26 марта наши соотечественники проведут на лондонском "Уэмбли" матч против Англии.

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OBOZREVATEL будет вести онлайн-трансляцию игры Англия - Украина. Начало в 19:00 по киевскому времени.

Встреча в прямом эфире будет транслироваться по общедоступным региональным каналам Суспильного. Права на цифровое вещание получила платформа MEGOGO.

Напомним, что год назад УАФ и УЕФА договорились о бесплатном показе матчей сборной. Так как война в нашей стране продолжается, эти договоренности действуют и на период начала квалификации Евро-2024.

Напомним, сборная Украины после ухода Александра Петракова осталась без главного тренера. Исполняющим обязанности наставника будет главный тренер "Александрии".

Отметим, что "желто-синие" перед этой игрой понесли сразу несколько потерь. Так, не поможет национальной команде центральный защитник Илья Забарный. 20-летний футболист получил повреждение ноги, из-за чего не выйдет на поле минимум в течение ближайшего месяца.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко с большой долей вероятности также не сыграет против Англии. У 33-летнего полузащитника неприятная мышечная травма. Он пропустит до шести недель.

Лишилась сборная Украины и основного голкипера. Георгий Бущан завершает восстановление после операции по удалению межпозвоночной грыжи.

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