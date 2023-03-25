Англия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024

Сборная Украины по футболу в воскресенье, 26 марта, проведет стартовый матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Главная команда страны сыграет на выезде с Англией.

Видео дня

Встречу принимает легендарный стадион "Уэмбли" в Лондоне. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Англия – Украина. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ АНГЛИЯ – УКРАИНА

Встреча в прямом эфире будет транслироваться по общедоступным региональным каналам "Суспільного". Права на цифровое вещание получила платформа MEGOGO.

ПРОГНОЗ НА АНГЛИЯ – УКРАИНА

Явными фаворитами поединка считаются хозяева поля. Ставки на победу англичан принимаются с коэффициентом 1,25. Ничья оценивается котировкой 5,50. А показатели на успех Украины достигают уровня 13,00.

СУДЬИ НА АНГЛИЯ – УКРАИНА

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Нидерландов, которую возглавляет Сердар Гэзюбююк. Помогать ему будут лайнсмены Эрвин Зейнстра и Йохан Балдер. Роль четвертого рефери исполнит Ричард Мартенс.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Пол ван Букел.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии:

– Будет нелегко – Украина пропускала первый тур. Нас ожидает перелет, восстановление – некоторые ребята получили ушибы. В воскресенье нам потребуется самая большая поддержка на "Уэмбли", что обеспечит нам эмоциональный подъем. И если мы сможем сыграть так, как это делали в первом тайме против итальянцев, фанатам это понравится. Но мы будем играть против очень сильной команды.

Руслан Ротань, и.о. главного тренера сборной Украины:

– Это матч не только игроков и тренеров, но и матч целой страны. Я хочу поблагодарить народ Великобритании за то, что поддерживает нас в войне, которую наша страна ведет с врагом. Для нас очень важна поддержка каждого. Мы вам очень благодарны за нее. Я считаю, что это также матч за наших воинов. То, что сейчас происходит в Украине, очень страшно. Мы должны быть мотивированы, чтобы порадовать их как игрой, так и результатом, чтобы дать эмоции, которых сейчас не хватает нашему народу.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Англия: Пикфорд – Триппьер, Магуайр, Стоунз, Уокер, Беллингем, Райс, Филлипс, Грилиш, Сака, Кейн

Украина: Трубин – Миколенко, Матвиенко, Сваток, Караваев, Зинченко, Степаненко, Буяльский, Мудрик, Цыганков, Довбик

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украинцы пропускали стартовый тур. В ее отсутствие Англия обыграла на выезде Италию, а Северная Македония – дома Мальту.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Украина и Англия встречались друг с другом восемь раз. В активе "сине-желтых" одна победа и две ничьи. Разница забитых и пропущенных мячей 3-13 в пользу британцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Англии понесла две грандиозные потери на матч с Украиной, лишившись лидера обороны и лучшего бомбардира 2023 года.

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