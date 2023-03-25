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Англия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024

Александр Чеканов
Футбол
3 минуты
321
Англия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024

Сборная Украины по футболу в воскресенье, 26 марта, проведет стартовый матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Главная команда страны сыграет на выезде с Англией.

Видео дня

Встречу принимает легендарный стадион "Уэмбли" в Лондоне. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Англия – Украина. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ АНГЛИЯ – УКРАИНА

Встреча в прямом эфире будет транслироваться по общедоступным региональным каналам "Суспільного". Права на цифровое вещание получила платформа MEGOGO.

Англия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024

ПРОГНОЗ НА АНГЛИЯ – УКРАИНА

Явными фаворитами поединка считаются хозяева поля. Ставки на победу англичан принимаются с коэффициентом 1,25. Ничья оценивается котировкой 5,50. А показатели на успех Украины достигают уровня 13,00.

СУДЬИ НА АНГЛИЯ – УКРАИНА

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Нидерландов, которую возглавляет Сердар Гэзюбююк. Помогать ему будут лайнсмены Эрвин Зейнстра и Йохан Балдер. Роль четвертого рефери исполнит Ричард Мартенс.

Англия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Пол ван Букел.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии:

– Будет нелегко – Украина пропускала первый тур. Нас ожидает перелет, восстановление – некоторые ребята получили ушибы. В воскресенье нам потребуется самая большая поддержка на "Уэмбли", что обеспечит нам эмоциональный подъем. И если мы сможем сыграть так, как это делали в первом тайме против итальянцев, фанатам это понравится. Но мы будем играть против очень сильной команды.

Англия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024

Руслан Ротань, и.о. главного тренера сборной Украины:

– Это матч не только игроков и тренеров, но и матч целой страны. Я хочу поблагодарить народ Великобритании за то, что поддерживает нас в войне, которую наша страна ведет с врагом. Для нас очень важна поддержка каждого. Мы вам очень благодарны за нее. Я считаю, что это также матч за наших воинов. То, что сейчас происходит в Украине, очень страшно. Мы должны быть мотивированы, чтобы порадовать их как игрой, так и результатом, чтобы дать эмоции, которых сейчас не хватает нашему народу.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Англия: Пикфорд – Триппьер, Магуайр, Стоунз, Уокер, Беллингем, Райс, Филлипс, Грилиш, Сака, Кейн

Англия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024

Украина: Трубин – Миколенко, Матвиенко, Сваток, Караваев, Зинченко, Степаненко, Буяльский, Мудрик, Цыганков, Довбик

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Украинцы пропускали стартовый тур. В ее отсутствие Англия обыграла на выезде Италию, а Северная Македония – дома Мальту.

Англия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024
Англия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Украина и Англия встречались друг с другом восемь раз. В активе "сине-желтых" одна победа и две ничьи. Разница забитых и пропущенных мячей 3-13 в пользу британцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Англии понесла две грандиозные потери на матч с Украиной, лишившись лидера обороны и лучшего бомбардира 2023 года.

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