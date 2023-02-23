Один из легионеров: сборная Украины понесла серьезную потерю на матч с Англией в отборе Евро-2024

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный не поможет национальной команде в стартовом матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с Англий. 20-летний футболист получил повреждение ноги, из-за чего не выйдет на поле минимум в течение ближайшего месяца.

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Об этом информирует портал Football Insider. По его данным, Забарный травмировал стопу, что показало МРТ, проведенное его английским клубом "Борнмутом". Ожидается, что Илья сможет вернуться в игру не раньше апреля. Это значит, что защитник не сыграет за сборную Украины в матче с Англией 26 марта.

При этом стоит отметить, что украинец еще не провел ни минуты в составе "вишен", в стан которых перешел из киевского "Динамо" за рекордные для столичного клуба 27 миллионов евро.

Напомним, сборная Украины после ухода Александра Петракова осталась без главного тренера. Ожидается, что Сергей Ребров, которого считают главным претендентом на этот пост, не будет руководить "сине-желтым" в поединке в Лондоне. СМИ назвали специалиста, который повезет команду в Англию.

Как сообщал OBOZREVATEL, переговоры Сергея Реброва с УАФ приостановлены. 48-летний специалист определился с некоторыми помощниками в тренерском штабе сборной Украины. Также СМИ узнали о категоричном решении легенды "Динамо" в отношении Александра Петракова.

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