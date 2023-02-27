Еще одна потеря: сборная Украины лишилась капитана перед матчем с Англией в отборе Евро-2024

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко с большой долей вероятности не поможет национальной команде в стартовом матче отбора чемпионата Европы 2024 года с Англией 26 марта. 33-летний полузащитник получил неприятную мышечную травму в поединки за эмиратский "Аль-Айн" и пропустит до шести недель.

Видео дня

Как видно из видео, Андрей сделал ускорение по правому флангу в концовке первого тайма игры c "Аль-Шарджом" за Суперкубок страны. В какой-то момент футболист почувствовал резкую боль и упал на газон. Сразу после этого врачи команды потребовали от тренера Сергея Реброва заменить игрока.

В эфире YouTube-канала "Футбол 2.0" спортивный врач Дмитрий Беленюк оценил тяжесть повреждения Ярмоленко. По его словам, шансы на то, что украинец успеет восстановиться к игре с Англией, минимальны.

"Травма, скорее, четырехголовой мышцы бедра. Как правило, такие травмы возникают во время сильных нагрузок. А он провел три матча подряд за 90 минут. Маловероятно, что Ярмоленко мы увидим в сборной. Обычно мышечные травмы – это минимум три недели восстановления", – сказал специалист.

Напомним, ранее стало известно, что сборной Украины на старте Евро-2024 не поможет основной центральный защитник Илья Забарный.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, Андрей Ярмоленко намерен разорвать контракт с "Аль-Айном" и вернуться в киевское "Динамо". А экс-игрок киевлян Виктор Леоненко высмеял возвращение в сборную Украины Евгения Коноплянки.

Только проверенная информация у нас вTelegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!