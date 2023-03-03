Новая потеря: сборная Украины лишилась основного вратаря на матч с Англией в отборе Евро-2024

Основной вратарь сборной Украины Георгий Бущан пропустит старт национальной команды в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года. Футболист завершает восстановление после операции по удалению межхребцевой грыжи, однако просто не успеет набрать игровую форму к 26 марта, когда "сине-желтые" в Лондоне сразятся со своим обидчиком в четвертьфинале Евро-2020 Англией.

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Об этом информирует Telegram-канал "ТаТоТаке". По его данным, Бущан должен вернуться к тренировкам с киевским "Динамо" в середине марта. Оставшегося до поединка против англичан времени не хватит для того, чтобы Георгий смог набрать свою оптимальную форму. Кроме того, у вратаря нет британской визы, так как в момент подачи на нее документов футболист как раз отправился на операцию в Мюнхен.

Таким образом, участие Бащуна в мартовских матчах сборной Украины практически исключено. Наверняка место динамовца в воротах займет основной голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин.

Ранее стало известно, что национальная команда лишилась капитана команды Андрея Ярмоленко и основного центрального защитника Илью Забарного.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко раскритиковал назначение Руслана Ротаня временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. В свою очередь знаменитый тренер Мирон Маркевич также назвал неправильным выбор наставника для национальной команды.

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