Франция потеряла главного форварда перед матчем с Украиной в отборе ЧМ-2022

Основной форвард сборной Франции Килиан Мбаппе не поможет своей команде в матче 5-го тура квалификации на чемпионат мира-2022 против команды Украины. По информации L’Equipe, 22-летний нападающий уже покинул тренировочную базу трехцветных.

По сообщениям французской прессы Мбаппе получил ушиб голени. После прохождения МРТ выяснилось, что серьезного повреждения нет, но тем не менее тренерский штаб принял решение не рисковать футболистом.

Напомним, что встреча Украина – Франция пройдет в субботу, 4 сентября, на НСК "Олимпийский".

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Уже стали известны телеканалы, которые покажут встречу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 4-м туре Украина встречалась с Казахстаном. Поединок завершился со счетом 2:2. Наша команда первой повела в счете благодаря точному удару Романа Яремчука на 92-й секунде.

Во втором тайме украинцы пропустили гол в ответ.

Развязка наступила на последних минутах. На 93-й Украина забила победный гол, а на 96-й пропустила второй мяч.

Главный тренер "желто-синих" Александр Петраков признался, что команда находится в психологической яме.

Яремчук назвал результат катастрофой.