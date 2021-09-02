Франция потеряла главного форварда перед матчем с Украиной в отборе ЧМ-2022

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Франция потеряла главного форварда перед матчем с Украиной в отборе ЧМ-2022

Основной форвард сборной Франции Килиан Мбаппе не поможет своей команде в матче 5-го тура квалификации на чемпионат мира-2022 против команды Украины. По информации L’Equipe, 22-летний нападающий уже покинул тренировочную базу трехцветных.

По сообщениям французской прессы Мбаппе получил ушиб голени. После прохождения МРТ выяснилось, что серьезного повреждения нет, но тем не менее тренерский штаб принял решение не рисковать футболистом.

Мбаппе получил травму

Напомним, что встреча Украина – Франция пройдет в субботу, 4 сентября, на НСК "Олимпийский".

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Уже стали известны телеканалы, которые покажут встречу.

Мбаппе уже играл против Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в 4-м туре Украина встречалась с Казахстаном. Поединок завершился со счетом 2:2. Наша команда первой повела в счете благодаря точному удару Романа Яремчука на 92-й секунде.

Яремчук забил первый гол.

Во втором тайме украинцы пропустили гол в ответ.

Сергей Сидорчук.

Развязка наступила на последних минутах. На 93-й Украина забила победный гол, а на 96-й пропустила второй мяч.

Александр Петраков не сдержался во время пресс-конференции

Главный тренер "желто-синих" Александр Петраков признался, что команда находится в психологической яме.

Роман Яремчук.

Яремчук назвал результат катастрофой.

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