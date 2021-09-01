Это катастрофа: Яремчук – о сборной Украины

Лидер сборной Украины по футболу Роман Яремчук не смог сдержать эмоций, комментируя ничейный счет в матче с Казахстаном. Нападающий "Бенфики" назвал результат катастрофой.

Яремчук отметил, что в в этой игре на первом месте был результат.

"Мы потеряли очки, поэтому считаю ее (игру) провальной. Все всё видели и не нужно много слов. На сегодняшний момент нам необходимы были три очка, чтобы сохранить шансы на путевку на ЧМ-2022. Мы не взяли эти очки. Это катастрофа для нас. Конец ли это квалификации для Украины? Я не знаю. Не хочу какие-то пафосные слова говорить. Надо сесть, посмотреть таблицу, разобраться в причинах и двигаться дальше", – заявил Роман в эфире телеканала "Футбол 1".

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Рассказывая про свой гол, Яремчук признался, что этот удар не имеет никакого значения, учитывая итоговый счет.

"В концовке я даже не поверил в пропущенный гол. Вроде бы забили. 2 минуты оставалось. Необходимо было играть проще. Мы не забили несколько верных моментов. В итоге забили нам", – подытожил футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Украина – Казахстан завершилась со счетом 2:2. Роман Яремчук забил первый гол на 92-й секунде.

Второй матч от Казахстана украинцы пропустили на 96-й минуте.