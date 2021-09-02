Где смотреть Украина – Франция: расписание трансляций отбора на ЧМ-2022

В субботу, 4 сентября, сборная Украины проведет важнейший матч отбора на ЧМ-2022 против Франции. Поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".

Прямую трансляцию встречи, которая начнется в 21:45 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на одноименной общенациональном канале, а также на специализированном "Футбол 1". Там показ будет сопровождаться традиционной студией, в ходе которой эксперты обсудят все подробности противостояния.

Кроме того, наблюдать за событиями матча можно будет, купив билет в один из кинотеатров сети Multiplex. В России игру покажет телеканал "Матч ТВ", а в Беларуси – "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

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Напомним, что после четырех туров в активе сборной Украины 4 очка, а Франция лидирует в группе и занимает единственное место, которое позволяет обеспечить прямое попадание на Мундиаль. Действующие чемпионы мира набрали 8 пунктов, сенсационно оступившись в поединке против Боснии и Герцеговины в последнем матче.

В первом круге Украина ушла от поражения в выездном противостоянии с французами, закончив его со счетом 1:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, наша национальная команда под руководством Александра Петракова, который совсем недавно был назначен на пост временного исполнителя обязанностей главного тренера, сыграли вничью с Казахстаном, пропустив решающий гол на шестой добавленной ко второму тайму минуте.

На пресс-конференции после окончания встречи Петраков не сумел сдержать эмоции и посетовал на проблемы команды с реализацией моментов.

Футбольный агент и менеджер Вячеслав Заховайло назвал игроков нашей сборной зажравшимися пижонами.