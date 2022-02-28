Сборную России и клубы РФ отстранили от всех соревнований ФИФА и УЕФА

Российские клубы и национальная сборная сборная РФ отстранены от всех соревнований под под эгидой ФИФА и УЕФА из-за вторжения в Украину. Соответствующее заявление появилось на сайте УЕФА. И сборная России уже точно не сыграет в стыковых матчах отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Решение действительно "до последующего уведомления".

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Ранее Франция, Польша, Чехия и Швеция потребовали исключить Россию из квалификации чемпионата мира-2022. А к вечеру понедельника список сборных, которые отказывались играть со сборной РФ составил уже 11 стран, включая даже Швейцарию, которые зачастую сохраняла нейтралитет.