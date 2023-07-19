Фанаты 'Динамо' с фронта передали привет предателю Тимощуку и сожгли шарф 'Зенита'. Видео

Украинские футбольные фанаты, которые защищают нашу страну в войне против российских оккупантов, оригинально передали привет предателю Анатолию Тимощуку. На одном из направлений фронта бойцы ВСУ затрофеили шарф санкт-петербургского "Зенита" и сожгли его на камеру.

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Соответствующее видео в своем Telegram-канал опубликовал популярный футбольный портал Football.ua. Один из защитников Украины потроллил нынешнего тренера "Зенита" и молчаливого фаната войны Тимощука, а также сам санкт-петербургский клуб, сравнив российский город с болотом.

"Приветствие от фанатов "Динамо" Киев. Горит, пылает команда из финской лужи. С болот, короче. Как говорится, кто болеет за "Зенит", у того не стоит", – обратился к оккупантам один из болельщиков столичного клуба.

Напомним, капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, как общался с Тимощуком, который продолжает работать тренером "Зенита". СМИ выяснили, что предатель нашей стран намерен получить румынское гражданство.

Ранее стало известно, что полузащитник киевского "Динамо" Джастин Лонвейк отказался возвращаться в Украину и играть в столице во время войны. А контрольный матч "сине-белых" с кипрским "Арисом" на тренировочных сборах в Австрии вызвал подозрения у журналистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу решил избавиться от одного из лучших игроков Премьер-лиги минувшего сезона.

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