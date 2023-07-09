Футболист 'Динамо' отказался возвращаться в Украину и играть тут во время войны

Полузащитник киевского "Динамо" Джастин Лонвейк в следующем сезоне не будет играть за столичную команду, передает Telegram-канал "Динамо Inside". По информации СМИ, агенты игрока обратились к Игорю Суркису с инициативой совместного поиска арендного варианта.

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23-летений нидерландец с суринамскими корнями не хочет возвращаться в Украину, так как боится играть тут во время войны с Россией. Правило ФИФА, по которому футболистам из украинских клубов разрешается досрочно разрывать контракт и уезжать из страны, не распространяется на Лонвейка, подписавшего договор уже после полномасштабного вторжения России.

По данным прессы, интерес к игроку проявляют два клуба из Эредивизии и Датского чемпионата.

Напомним, что Лонвейк перешел в киевское "Динамо" в сентябре прошлого года. Соглашение было подписано сроком на 5 лет.

С того времени провел в "бело-синей" футболке 18 матчей во всех турнирах, забив один гол и сделав одну результативную передачу.

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