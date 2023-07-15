'Тимощук мертв'. Ярмоленко эмоционально высказался про футболиста-предателя Украины

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко комментируя ситуацию с Анатолием Тимощуком заявил, что футболист, предавший Украины, для него просто умер. Ярмоленко вспомнил о звонке Тимощуку сразу после начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

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Тогда Андрей поинтересовался у тренера питерского "Зенита" как ему спится, когда российские танки убивают украинцев.

"Он ответил, что "точно так же, как и тебе". Я сказал, "только я не в России". Был просто такой разговор...мы послали друг друга. О чем … Хотел сказать "с человеком", но он не человек для меня. О чем с ЭТИМ можно говорить? Для меня его нет, просто не существует. Все то, что дала ему наша страна... и так после этого поступить... Я не хочу просто на камеру говорить какие-нибудь оскорбительные вещи. Для меня он мертв", – ответил Ярмоленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии. Анатолий таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, что Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

В свою очередь, украинские военнослужащие вытерли ноги о футболку Анатолия. А в день рождения Тимощука Луцкий городской совет лишил бывшего игрока сборной Украины звания "Почетный гражданин города".

УАФ лишила Анатолия Тимощука всех спортивных наград и званий, а также вычеркнула его из официальных реестров национальных сборных из-за молчаливой поддержки преступных действий главаря Кремля Владимира Путина в Украине.

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