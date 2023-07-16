Использовали в темную. "Динамо" сыграло "подозрительный" матч в Австрии – СМИ

Столичное "Динамо" на сборах в Австрии победило в товарищеском матче "Арис". Встреча против чемпионов Кипра завершилась со счетом 4:0, после чего некоторые СМИ обвинили соперников киевлян в нечестной игре.

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Последние два гола были забиты на последних минутах, и Telegram-канал "Динамо Inside" предложил всем посмотреть, как это случилось, обратив особое внимание на действия защиты и вратаря.

"Динамо" использовали. Втёмную или нет - вопрос. Запах так себе. Дали заработать киприотам, взамен получили сомнительный опыт", - утверждают СМИ.

"Динамо" - "Арис" - 4:0

Голы: Сидорчук, 42, Бенито, 48, Волошин, 88, 90+1

"Динамо" (стартовый состав): Бущан, Дубинчак, Биловар, Попов, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Леднев, Бенито.

"Арис" (стартовый состав): Баджи, Браун, Деметриу, Говорю, Медиуб, Монтнор, Сане, Сзоке, Стемпински, Шполярич, Яндал.

Отметим, что до этого подопечные Луческу провели в Австрии уже пять контрольных поединков.

"Динамо" (Киев) – "Динамо" (Бухарест, Румыния) – 4:1

"Динамо" (Киев) – "Вольфсбергер" (Австрия) – 8:0

"Динамо" (Киев) – "Триглав" (Словения) – 9:0

"Динамо" (Киев) – "Янг Бойз" (Швейцария) – 3:3

19 июля "бело-синие" сразятся с "Аль-Хилялем" из Саудовской Аравии (19 июля).

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