На выход: Луческу решил выставить из 'Динамо' одного из лучших игроков сезона

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу не заинтересован в услугах полузащитника Сергея Булецы, который вернулся из луганской "Зари", где выступал в минувшем сезоне на правах арены. Несмотря на то что 24-летний футболист выдал лучший перформанс в карьере, войдя в топ-5 лучших игроков Премьер-лиги по системе "гол + пас", румынский специалист не видит для него места в своей команде.

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Об этом в эфире своей авторской программы на YouTube-канале FootballHub рассказал известный журналист Игорь Цыганык. Он обратил внимание болельщиков на то, что Булеца не выходит на поле в контрольных матчах "Динамо" на тренировочных сборах в Австрии, и выразил уверенность в том, что Сергей покинет киевскую команду.

"Булеца – игрок "Динамо", но трудно ему найти позицию на поле. Это футболист, который может творить, но испытывает некоторые проблемы с отбором, с отработкой в оборонительной фазе. Ему уже давали шанс у "Динамо", но проявить он себя не может. Я прогнозирую, что Булеца уйдет в аренду или его продадут, потому что заменить Буяльского или Шапаренко ему вряд ли удастся. А у "Динамо" на флангах серьезная конкуренция", – сказал Цыганык.

Напомним, контрольный матч киевского "Динамо" с кипрским "Арисом" на тренировочных сборах в Австрии вызвал подозрения у журналистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник киевского "Динамо" Джастин Лонвейк отказался возвращаться в Украину и играть в столице во время войны.

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