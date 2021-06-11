В Риме стартовал футбольный Евро-2020: яркие фото церемонии открытия

В столице Италии Риме в пятницу, 11 июня, стартовал 16-й чемпионат Европы по футболу-2020. В первом матче турнира встретились сборные Турции и Италии.

Перед игрой на стадионе "Стадио Олимпико" прошла яркая церемония открытия. В ее основу легло единство Европы. Чемпионат открыли легендарные футболисты Франческо Тотти и Алессандро Неста, а также тенор Андреа Бочелли.

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Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Евро-2020 сборная Украины представила новую форму, которая вызвала настоящую истерику в России. На экипировке "желто-синих" изображены карта Украины с Крымом и патриотический слоган "Слава Украине! Героям слава!".

После этого депутат Госдумы Дмитрий Свищев призвал европейский футбольный союз (УЕФА) запретить форму украинской сборной. А бывший чемпион мира в боксе Николай Валуев назвал дизайн политизированным.

УЕФА в ответ на все требования россиян назвала форму сборной Украины соответствующей всем правилам. Однако затем в организации запретили приветствие "Героям слава!", назвав его милитаристским.

После этого Украинская ассоциация футбола (УАФ) признала "Слава Украины!" и "Героям слава!" футбольными символами.