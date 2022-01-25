"Это его ошибка". Суркис впервые прокомментировал ситуацию с Шевченко

Максим Иншаков
Футбол
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Игорь Суркис

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис считает, что решение Андрея Шевченко возглавить итальянский "Дженоа" была его ошибкой. Игорь Михайлович признался, что Шева спокойно может на него обижаться за эти слова.

По мнению Суркика, Шевченко пошел в команду, в которой нет футболистов.

"Они то номинально есть. но какого качества? Если у него были договоренности определенные, что ему купят игроков, то я не вижу этих покупок для усиления. Шевченко ушел – они проиграли 0:6. Все что он мог, он делал. Я видел это в последней игре с "Миланом", – сказал Суркис в эфире Youtube-канала "Бомбардир".

Суркис уверен, что Шевченко все свои обязанности выполнял профессионально.

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"Может где-то опыта не хватило. А почему Шевченко попал в эту ситуацию? Он очень хотел для работать. Для него деньги не важны. Он уже заработал денег и хочет проявить себя, как тренера", – подытожил владелец "Динамо".

Суркис дал интервью Роману Бебеху

Напомним, что Андрей Шевченко был уволен с поста главного тренера "Дженоа" 15 января. Причиной такого решения стали также неудовлетворительные показатели клуба.

Дженоа сообщил об отставке

Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября. С того момента его подопечные за 9 игр в национальном первенстве так и не смогли победить. 6 встреч в Серии А завершились поражениями. Три матча были сыграны вничью.

Андрей Шевченко и Мауро Тассотти во время матча.

В турнирной таблице "Дженоа" занимает предпоследнее место и отстает на шесть очков от "Венеции", которая находится на спасительной 17-й позиции.

Единственные три очка Андрей Николаевич смог взять в 1/16 финала Кубка Италии, где победил "Салернитану".

Андрей Шевченко во время презентации.

Итальянские фанаты бурно отреагировали на такое решение руководство генуэзцев, назвав их поступок по отношению у украинцу позором.

Андрей Шевченко был уволен из-за трансферов

Позже СМИ опубликовали вероятную причину отставки Шевченко.

Призыв к вакцинации.
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