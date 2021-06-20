"Это будет пресекаться!" Шевченко не сдержался на пресс-конференции перед игрой с Австрией

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко эмоционально отреагировал на вопрос журналиста о том, что в предстоящем поединке Евро-2020 его подопечные будут пытаться разыграть ничью с Австрией. Наставник подчеркнул, что подобным разговорам накануне матча тут не место.

Андрей Шевченко

Андрей Николаевич заявил, что украинская команда понимает всю ответственность, которая лежит на ней за результат. А за любые "договорняки" очень сильно наказывают.

"Поэтому любые разговоры вокруг этого матча, что может быть какая-то договорная ничья, должны пресекаться. Потому что это неправомерно. Команда готовится, команда понимает важность игры. Как и мы, так и австрийцы. Игра будет играться с достаточной ответственностью и пониманием того, что лежит на кону. Пониманием того, какого результата надо добиться, чтобы пройти в следующий этап чемпионата Европы", – сказал Шевченко.

Видео дня

Напомним, что матч за выход в плей-офф чемпионата Европы по футболу между Украиной и Австрией состоится в понедельник, 21 июня.

Календарь плей-офф Евро-2020.

Уже были опубликованы названия телеканалов, которые покажут встречу.

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Также появился неожиданный прогноз букмекеров.

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На матч собираются приехать сотни украинских болельщиков, однако некоторые их них застряли на границе.

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В первом туре ЧЕ Украина проиграла Нидерландам (2:3), а во втором обыграла Северную Македонию (2:1).

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Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Евро-2020Сборная Украины по футболусборная Австрии по футболу