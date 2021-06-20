Украинские болельщики застряли на границе перед матчем сборной на Евро-2020
Украинским болельщикам, которые на своих автомобилях отправились в Бухарест поддержать национальную сборную в игре Евро-2020 с Австрией, пришлось четыре часа прождать на пункте пропуска Рени. Как написал у себя в Facebook общественный деятель, волонтер, активист Роман Синицын, причиной пробки стало отсутствие электричества на украинской стороне.
По информации Синицына 80% людей из очереди на украино-молдавско-румынской границе, это те, кто едут на футбол в столицу Румынии.
Эту же информацию подтверждает 24 канал, публикуя снимки затора из приблизительно 40 автомобилей и десятка фур.
На момент написания новости электропитание появилось и колонна стала постепенно двигаться.
Синицын отметил, что со стороны Молдовы в этом же здании электроснабжение есть. Украинская сторона также не смогла воспользоваться запасным источником электричества.
"На Рени у таможенников уже час нет света и генератор сломался. Однако у молдаван в этом же помещении есть. И даже у наших пограничников есть", – написал Роман.
Напомним, что матч Украина – Австрия состоится в понедельник, 21 июня в Бухаресте. Уже опубликован список телеканалов, которые покажут игру.
Как сообщал OBOZREVATEL, в российских СМИ появилась информация, что Украина и Австрия хотят лишить российскую сборную плей-офф ЧЕ-2020.
Отметим, что матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".