Украина – Австрия: букмекеры дали прогноз на матч Евро-2020

В матче третьего тура Евро-2020 между сборными Украины и Австрии нет очевидного фаворита. Более вероятно, что поединок завершится ничьей, чем кто-либо одержит победу.

Такие прогнозы делают букмекеры William Hill. На победу команды Андрея Шевченко они принимают ставки с коэффициентом 3.25.

Немного меньше они верят в успех австрийцев, вероятность их победы оценили в 3.50. А вот на ничейный результат установили показатель 2.00.

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Букмекеры также принимают ставки на авторов забитых голов. Они дают коэффициент 3.20 на то, что в течение матча удастся отличиться форварду Роману Яремчуку. Вероятность того, что один мяч на свой счет сможет записать Андрея Ярмоленко, оценивают также на 3.20.

Напомним, матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как писал OBOZREVATEL, матч против Австрии состоится 21 июня. Украине хватит даже ничьей, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф со второго места.