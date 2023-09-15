'Эстонец разваливает': главного тренера сборной РФ по футболу назвали в Госдуме врагом России

Депутат Государственной думы Роман Терюшков жестко раскритиковал главного тренера сборной России Валерия Карпина. Чиновник напомнил футбольному специалисту о том, что у того есть эстонское гражданство, и назвал вражескими его действия на посту наставника национальной команды.

Об этом Терюшков заявил в интервью изданию "РБ Спорт". В частности, его возмутили призывы Карпина к российским футболистам покидать чемпионат страны-агрессорки, чтобы не вариться в собственном соку, поднимать свое мастерство и развивать карьеры в Европе.

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"РФС оказал доверие эстонцу Карпину, пригласив на должность главного тренера сборной России по футболу. Карпин разгулялся на этом посту на славу: призывает наших спортсменов к переходу в недружественные России страны, разваливает национальную сборную, вызывая в нее по 50 человек, демотивирует игроков внутри команды и снижает позитивный настрой в отношении отечественного футбола. Как эти действия, больше похожие на вражеские, оценивают в РФС, мы можем узнать из ближайших пресс-релизов союза", – сказал Терюшков.

Ранее Карпина назвали "предателем" и потребовали "привлечь к ответственности" после призыва к игрокам покидать Россию. В сентябре национальная команда РФ опозорилась в трех играх, дважды сыграв вничью и проиграв олимпийской сборной Египта.

Как сообщал OBOZREVATEL, лавный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин пожаловался на то, что даже африканские команды не хотят играть с агрессорами товарищеские матчи.

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